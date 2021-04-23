Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова заявила, что не знает, где после похищения в Молдове находится экс-судья Николай Чаус. В то же время она подчеркнула, что в прокуратуре нет дела о его похищении.

Генпрокурорка к тому же отметила, что в Украине зарегистрировано дело о взяточничестве экс-судьи. Им занимается Национальное антикоррупционное бюро.

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Где находится господин Чаус, сегодня мне как генеральному прокурору неизвестно. Если у нас действительно будет зарегистрировано уголовное производство по данному факту, то, думаю, что орган досудебного расследования будет с этим разбираться,

– сообщила Ирина Венедиктова.

В то же время она отчеркнула, что в Офис генпрокурора поступило депутатское обращение по этому вопросу. Генпрокурорка заверила, что этот запрос расписан и вскоре на него ответят.

Коротко о похищении экс-судьи Чауса: