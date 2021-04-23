Венедиктова заверила, что не знает, где находится похищенный Чаус
Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова заявила, что не знает, где после похищения в Молдове находится экс-судья Николай Чаус. В то же время она подчеркнула, что в прокуратуре нет дела о его похищении.
Источник:"Право на власть"
Генпрокурорка к тому же отметила, что в Украине зарегистрировано дело о взяточничестве экс-судьи. Им занимается Национальное антикоррупционное бюро.
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Где находится господин Чаус, сегодня мне как генеральному прокурору неизвестно. Если у нас действительно будет зарегистрировано уголовное производство по данному факту, то, думаю, что орган досудебного расследования будет с этим разбираться,
– сообщила Ирина Венедиктова.
В то же время она отчеркнула, что в Офис генпрокурора поступило депутатское обращение по этому вопросу. Генпрокурорка заверила, что этот запрос расписан и вскоре на него ответят.
Коротко о похищении экс-судьи Чауса:
- Николай Чаус – бывший судья Днепровского районного суда города Киева. Он в частности участвовал в ряде скандальных дел.
- В 2016 году его задержали на получении взятки в 150 тысяч долларов, а на заднем дворе его дома нашли закопанные банки с тысячами долларов.
- Тогда экс-судья убежал в соседнюю Молдову, а Интерпол объявил его в международный розыск. В соседнем государстве Чаус скрывался до 2021 года, пока его не похитили.
- По данным украинских и ряда молдавских СМИ, к похищению бывшего судьи может быть причастна украинская разведка.
- В то же время молдавские правоохранители сообщали, что похитители Николая Чауса общались на украинском, а после похищения пересекли границу с Украиной.
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