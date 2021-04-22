Похищение Чауса, которое произошло в Молдове, в СМИ связывают с сотрудниками ГУР Минобороны. Чем больше проходит времени, тем появляется все больше новых деталей этого дела. Впрочем, официальные органы пока их не комментируют.

Между тем СМИ отмечают: получили новые документы по делу похищения Чауса. Они якобы свидетельствуют, что "само похищение было организовано очень сомнительным способом, а организаторы и исполнители оставили в Молдове многочисленные следы работы".

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Причастность ГУР к похищению Чауса: о ком идет речь

В расследовании "Слидства.Инфо", которое обнародовали в начале апреля, говорилось о том, что 2 мужчин, которые якобы похитили Чауса, имеют непосредственное отношение к Главному управлению разведки Минобороны.

Один из этих мужчин имел загранпаспорт на имя Юрия Коваленко. В 2018 году в каких-то документах Коваленко указал адрес Главного управления разведки Минобороны как свое место жительства.

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Другой – Эдуард Ставицкий: он в тот же день, что и Коваленко, пересек границу Молдовы. Загранпаспорт мужчина получил буквально за месяц до того. Человека с такими данными журналисты не нашли, но установили, что Ставицкий имеет значительное сходство с киевлянином Андреем Куценко. Его данные также указывают на вероятную связь с украинской разведкой.

В 2000 годах Куценко был прописан по официальному адресу Минобороны.

Новые подробности о похищении Чауса

Авто с трекером

Согласно новым документам, которые есть в распоряжении "Слидства.Инфо " и RISE Moldova, Юрий Коваленко заехал в Молдову в середине марта.

Мужчина поселился в одной из гостиниц Кишинева.

17 марта он арендовал автомобиль — красный Hyundai, в котором был установлен GPS-трекер . Именно благодаря этому правоохранители установили маршрут движения Коваленко по Кишиневу.

. Именно благодаря этому правоохранители установили маршрут движения Коваленко по Кишиневу. В частности, арендованный им автомобиль несколько раз ездил к дому, где жил Николай Чаус.

И стоял там по несколько часов.

Также GPS-трекер показал, что Юрий Коваленко во время пребывания в Кишиневе регулярно заезжал в фирменный магазин молдавского вина.

Автомобиль посольства

Следы ГУР остались и из другого авто, пишут журналисты. Речь идет о консульской Toyota с дипломатическими номерами.

Камеры наблюдения зафиксировали, как авто на дипломатических номерах двигалось в сторону украинской границы.

Молдавским журналистам удалось получить видео из приграничного городка Отач, где видно, как посольская машина примерно в 15:30 поворачивает к пункту пропуска.

За ее рулем, отмечает "Слидство.Инфо", был военный атташе украинского посольства Сергей Сметанюк.

Посольское авто, на котором по версии молдавских правоохранителей вывозили Николая Чауса, впоследствии вернулось в Кишинев.



Авто, которое принадлежит консульству Украины в Молдове / Rise Moldova

Вопрос к атташе

Молдавские правоохранители почти сразу после похищения Чауса установили круг людей, которые могут быть причастны.

В частности, возникли вопросы к сотруднику украинского посольства Сергею Сметанюку.

Журналисты получили документы, которые подтверждают, что молдавская сторона обращалась к Украине с дипломатической нотой и просила снять с него дипломатический иммунитет.

Также они просили провести следственные действия с посольским автомобилем, на котором якобы вывозили Николая Чауса.

Впрочем, пока Украина не дала такое согласие, а лишь согласилась на "дружескую встречу" Сергея Сметанюка с представителями молдавской стороны.

24 канал обратился в пресс-службу ГУР за комментарием относительно этой информации. Сейчас мы ожидаем официального ответа.

Ранее представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк отрицал, что к похищению Чауса причастны работники этого ведомства. Он назвал это провокацией России.

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