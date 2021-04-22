Сомнительная операция с "многочисленными следами", – СМИ объявили новые детали о похищении Чауса
Похищение Чауса, которое произошло в Молдове, в СМИ связывают с сотрудниками ГУР Минобороны. Чем больше проходит времени, тем появляется все больше новых деталей этого дела. Впрочем, официальные органы пока их не комментируют.
Источник:"Слидство.Инфо"
Между тем СМИ отмечают: получили новые документы по делу похищения Чауса. Они якобы свидетельствуют, что "само похищение было организовано очень сомнительным способом, а организаторы и исполнители оставили в Молдове многочисленные следы работы".
Кстати Чауса вывезли из Кишинева на авто украинского посольства, – СМИ
Причастность ГУР к похищению Чауса: о ком идет речь
В расследовании "Слидства.Инфо", которое обнародовали в начале апреля, говорилось о том, что 2 мужчин, которые якобы похитили Чауса, имеют непосредственное отношение к Главному управлению разведки Минобороны.
Один из этих мужчин имел загранпаспорт на имя Юрия Коваленко. В 2018 году в каких-то документах Коваленко указал адрес Главного управления разведки Минобороны как свое место жительства.
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Другой – Эдуард Ставицкий: он в тот же день, что и Коваленко, пересек границу Молдовы. Загранпаспорт мужчина получил буквально за месяц до того. Человека с такими данными журналисты не нашли, но установили, что Ставицкий имеет значительное сходство с киевлянином Андреем Куценко. Его данные также указывают на вероятную связь с украинской разведкой.
В 2000 годах Куценко был прописан по официальному адресу Минобороны.
Новые подробности о похищении Чауса
Авто с трекером
- Согласно новым документам, которые есть в распоряжении "Слидства.Инфо " и RISE Moldova, Юрий Коваленко заехал в Молдову в середине марта.
- Мужчина поселился в одной из гостиниц Кишинева.
- 17 марта он арендовал автомобиль — красный Hyundai, в котором был установлен GPS-трекер. Именно благодаря этому правоохранители установили маршрут движения Коваленко по Кишиневу.
- В частности, арендованный им автомобиль несколько раз ездил к дому, где жил Николай Чаус.
- И стоял там по несколько часов.
- Также GPS-трекер показал, что Юрий Коваленко во время пребывания в Кишиневе регулярно заезжал в фирменный магазин молдавского вина.
Автомобиль посольства
- Следы ГУР остались и из другого авто, пишут журналисты. Речь идет о консульской Toyota с дипломатическими номерами.
- Камеры наблюдения зафиксировали, как авто на дипломатических номерах двигалось в сторону украинской границы.
- Молдавским журналистам удалось получить видео из приграничного городка Отач, где видно, как посольская машина примерно в 15:30 поворачивает к пункту пропуска.
- За ее рулем, отмечает "Слидство.Инфо", был военный атташе украинского посольства Сергей Сметанюк.
- Посольское авто, на котором по версии молдавских правоохранителей вывозили Николая Чауса, впоследствии вернулось в Кишинев.
Авто, которое принадлежит консульству Украины в Молдове / Rise Moldova
Вопрос к атташе
- Молдавские правоохранители почти сразу после похищения Чауса установили круг людей, которые могут быть причастны.
- В частности, возникли вопросы к сотруднику украинского посольства Сергею Сметанюку.
- Журналисты получили документы, которые подтверждают, что молдавская сторона обращалась к Украине с дипломатической нотой и просила снять с него дипломатический иммунитет.
- Также они просили провести следственные действия с посольским автомобилем, на котором якобы вывозили Николая Чауса.
- Впрочем, пока Украина не дала такое согласие, а лишь согласилась на "дружескую встречу" Сергея Сметанюка с представителями молдавской стороны.
Ранее представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк отрицал, что к похищению Чауса причастны работники этого ведомства. Он назвал это провокацией России.
Что стоит знать о Николае Чаусе: главное
- В 2016 году НАБУ уличило его в получении взятки.
- Он прославился стеклянными банками с деньгами, которые закопал прямо на своем дворе.
- Из-за судейского иммунитета Чауса не задержали, он сбежал в Молдову, где его в 2017 году задержали.
- Там он пытался получить политическое убежище. Впрочем, в марте 2021 года Коллегия Верховного суда Молдовы отказала ему в этом.
- 3 апреля Ростислав Кравец, бывший адвокат Чауса, сообщил, что его подзащитного похитили. Произошло это в центре Кишинева. Инцидент попал на видео.
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