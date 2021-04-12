"Это провокация России": разведка отрицает причастность Украины к похищению экс-судьи Чауса
В Главном управлении разведки Минобороны отрицают причастность своих работников к похищению экс-судьи Николая Чауса. Его 3 апреля в центре Кишинева захватила группа неизвестных.
Источник:Hromadske
Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк заявил, что это провокация России. Об этом он сообщил в комментарии "Громадському".
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Мы опровергаем информацию о причастности Главного управления разведки к похищению Чауса. Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа,
– сказал разведчик.
Стоит отметить, что ранее журналисты-расследователи "Слидство.Инфо" и RISE Moldova получили копии паспортов 10 украинцев, которых молдавские правоохранители проверяли в деле об исчезновении Чауса.
По данным представителей СМИ, двое из них имеют непосредственное отношение к Главному управлению разведки Минобороны. Еще один – уволенный чиновник Национальной полиции.
Скандал вокруг Чауса: коротко
- НАБУ разоблачило Чауса в получении взятки.
- Деньги нашли в стеклянных банках, которые судья закопал у себя во дворе.
- Чауса не задержали из-за судейского иммунитета и он смог бежать из Украины в Молдову.
- В ноябре 2016 года Чауса объявили в международный розыск.
- Судью задержали в Молдове. Там он пытался получить политическое убежище.
- А 3 апреля его адвокат заявил, что Чауса похитила группа неизвестных прямо в центре Кишинева.
- Этот момент попал на видео, его впоследствии опубликовали в сети очевидцы. На кадрах видно белый бус.
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