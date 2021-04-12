В Главном управлении разведки Минобороны отрицают причастность своих работников к похищению экс-судьи Николая Чауса. Его 3 апреля в центре Кишинева захватила группа неизвестных.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк заявил, что это провокация России. Об этом он сообщил в комментарии "Громадському".

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Мы опровергаем информацию о причастности Главного управления разведки к похищению Чауса. Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа,

– сказал разведчик.

Стоит отметить, что ранее журналисты-расследователи "Слидство.Инфо" и RISE Moldova получили копии паспортов 10 украинцев, которых молдавские правоохранители проверяли в деле об исчезновении Чауса.

По данным представителей СМИ, двое из них имеют непосредственное отношение к Главному управлению разведки Минобороны. Еще один – уволенный чиновник Национальной полиции.

Скандал вокруг Чауса: коротко