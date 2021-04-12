"Це провокація Росії": розвідка заперечує причетність України до викрадення екссудді Чауса
У Головному управлінні розвідки Міноборони заперечили причетність своїх працівників до викрадення екссудді Миколи Чауса. Його 3 квітня у центрі Кишинева захопила група невідомих.
Джерело:Hromadske
Представник ГУР Міноборони Андрій Черняк заявив, що це провокація Росії. Про це він повідомив у коментарі "Громадському".
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Ми спростовуємо інформацію про причетність Головного управління розвідки до викрадення Чауса. Ми вважаємо, що це провокація російських спецслужб щодо дискредитації воєнної розвідки України та для того, щоб посварити два братні народи,
– сказав розвідник.
Варто зазначити, що раніше журналісти-розслідувачі "Слідство.Інфо" та RISE Moldova отримали копії паспортів 10 українців, яких молдовські правоохоронці перевіряли у справі щодо зникнення Чауса.
За даними представників ЗМІ, двоє з них мають безпосереднє відношення до Головного управління розвідки Міноборони. Ще один – звільнений чиновник Національної поліції.
Скандал довкола Чауса: коротко
- НАБУ викрило Чауса в отриманні хабаря.
- Гроші знайшли у скляних банках, які суддя закопав на своєму подвір'ї.
- Чауса не затримали через суддівський імунітет і він зміг втекти з України до Молдови.
- У листопаді 2016 року Чауса оголосили у міжнародний розшук.
- Суддю затримали у Молдові. Там він намагався отримати політичний притулок.
- А 3 квітня тому його адвокат заявив, що Чауса викрала група невідомих просто у центрі Кишинева.
- Цей момент потрапив на відео, його згодом опублікували у мережі очевидці. На кадрах видно білий бус.
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