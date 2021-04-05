У Кишиневі, столиці Молдови, викрали українського екссуддю Миколу Чауса. Момент інциденту, який трапився 3 квітня, потрапив на відео.

Відповідні кадри оприлюднили очевидці. На них видно, як викрадачі закривають двері білого буса та їдуть у невідомому напрямку.

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Автори відео зауважили, що неподалік залишилися речі Миколи Чауса. Спілкуючись між собою, вони зазначили, що потрібно записати номер авто.

Момент викрадення судді Чауса потрапив на відео:

Де зараз Чаус – невідомо

Станом на 5 квітня ніякої інформації про місцеперебування Миколи Чауса немає. Таку інформацію повідомив його адвокат Ростислав Кравець, пише УНН.

Слідчі у Молдові самі шоковані тим, що сталося. У них взагалі такого ще не було. На зв'язок ніхто не виходив, причини невідомі. Взагалі незрозуміло, кому це потрібно,

– зазначив він.

Й також додав, що за словами очевидців, у викраденні колишнього судді брало участь 5 – 6 людей. Це, на думку Кравця, більше схоже на роботу спецслужб.

Хто такий Микола Чаус: основне

Джерело: "Вікіпедія"