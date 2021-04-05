Похищение экс-судьи Чауса в Молдове: в сети появилось видео
В Кишеневе, столице Молдовы, похитили украинского экс-судью Николая Чауса. Момент инцидента, который случился 3 апреля, попал на видео.
Источник:Publika
Соответствующие кадры обнародовали очевидцы. На них видно, как похитители закрывают двери белого буса и едут в неизвестном направлении.
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Авторы видео отметили, что неподалеку остались вещи Николая Чауса. Общаясь между собой, они отметили, что нужно записать номер авто.
Момент похищения судьи Чауса попал на видео:
Где сейчас Чаус – неизвестно
По состоянию на 5 апреля никакой информации о местонахождении Николая Чауса нет. Такую информацию сообщил его адвокат Ростислав Кравец, пишет УНН.
Следователи в Молдове сами шокированы произошедшим. У них вообще такого еще не было. На связь никто не выходил, причины неизвестны. Вообще непонятно, кому это нужно,
– отметил он.
И также добавил, что по словам очевидцев, в похищении бывшего судьи участвовало 5 – 6 человек. Это, по мнению Кравца, больше похоже на работу спецслужб.
Кто такой Николай Чаус: основное
Источник: "Википедия"
- Бывший судья Днепровского районного суда Киева, которого обвиняют в коррупции. НАБУ уличило его в получении взятки в 150 тысяч долларов.
- Полученные деньги судья закапывал на своем огороде в литровых банках. Чауса не смогли задержать из-за судейского иммунитета и он смог бежать из Украины в Молдову.
- В 2017 году Чауса, который находился в международном розыске, задержали в Молдове. В САП заявили о намерениях требовать его экстрадиции.
- В марте 2021 года выяснилось, что Молдова окончательно отказала в политическом убежище Николаю Чаусу. Следовательно, его должны были бы выдать Украине.
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