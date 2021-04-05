В Кишеневе, столице Молдовы, похитили украинского экс-судью Николая Чауса. Момент инцидента, который случился 3 апреля, попал на видео.

Соответствующие кадры обнародовали очевидцы. На них видно, как похитители закрывают двери белого буса и едут в неизвестном направлении.

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Авторы видео отметили, что неподалеку остались вещи Николая Чауса. Общаясь между собой, они отметили, что нужно записать номер авто.

Момент похищения судьи Чауса попал на видео:

Где сейчас Чаус – неизвестно

По состоянию на 5 апреля никакой информации о местонахождении Николая Чауса нет. Такую информацию сообщил его адвокат Ростислав Кравец, пишет УНН.

Следователи в Молдове сами шокированы произошедшим. У них вообще такого еще не было. На связь никто не выходил, причины неизвестны. Вообще непонятно, кому это нужно,

– отметил он.

И также добавил, что по словам очевидцев, в похищении бывшего судьи участвовало 5 – 6 человек. Это, по мнению Кравца, больше похоже на работу спецслужб.

Кто такой Николай Чаус: основное

Источник: "Википедия"