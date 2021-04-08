Українське МЗС заявило, що Україна не причетна до викрадення екссудді Миколи Чауса у Молдові. Втім, журналісти з'ясували, що зв'язок з цим інцидентом можуть мати люди, пов'язані з українським спецслужбами.

Розслідувачі отримали копії паспортів 10 українців, яких молдовські правоохоронці перевіряли у справі щодо зникнення Чауса. Відповідні фото опублікували у матеріалі видання "Слідство. Інфо".

Важливо Україна запевнила Молдову в непричетності до викрадення судді Чауса

2 з них мають безпосереднє відношення до Головного управління розвідки Міноборони. Ще один – звільнений чиновник Національної поліції.

Джерела RISE Moldova повідомили, що 24 березня 2 чоловіків дісталися пропускного пункту Могилів-Подільський – Отач. Вони перейшли міст над річкою Дністер й опинилися в Молдові.



Міст над річкою Дністер, про який мовиться у розслідуванні / Фото "Слідство.інфо"

Розслідувачі звернули увагу на те, що більшість українців, яких перевіряють на причетність до зникнення Чауса, впродовж останнього часу проживали на Львівщині.

Юрій Коваленко

Один з цих чоловіків мав закордонний паспорт на ім'я Юрія Коваленка. За інформацією "Слідства.Інфо", раніше він навчався у вищому військовому навчальному закладі Одеси.

У 2015 році – жив у військовій частині Військово-дипломатичної академії імені Євгена Березняка. Саме там готують, зокрема, професійних військових розвідників.

Цікавим є і той факт, що у 2018 році Коваленко вказав адресу Головного управління розвідки Міноборони як своє місце проживання.

Що каже Коваленко

Журналістам вдалося поспілкуватися з Коваленком. Проте від коментарів він відмовився. А на пряме питання про ймовірний зв'язок з викраденням Чауса відповів: "Давайте я запишу ваш номер і, можливо, я з вами зв'яжусь. Тому що наш діалог наразі не буде конструктивним".

Едуард Ставицький

У той же ж день кордон Молдовий перетнув й Едуард Ставицький. Закордонний паспорт чоловік отримав буквально за місяць до того. Людину з такими даними журналісти не знайшли.

Втім, вони встановили, що Ставицький має значну подібність з киянином Андрієм Куценко. Його дані також вказують на ймовірний зв'язок з українською розвідкою.

Його дані також вказують на ймовірний зв'язок з українською розвідкою. У 2000-х роках Куценко був прописаний за офіційною адресою Міноборони. У 2009 році його прийняли на службу до військової частини на Рибальському півострові. Саме там, де розташоване ГУР.

Що каже Куценко

Журналісти зателефонували до Андрія Куценко. Той заперечив, що працює у розвідці Міністерства оборони. Після уточнювальних питань журналістів він кинув слухавку.

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Олександр Костенюк

Ще один закордонний паспорт, копію якого вдалося отримати журналістам з Молдови, належить Олександру Костенюку. До червня 2018 року він працював у львівській Нацполіції.

Там чоловік обіймав керівну посаду в управлінні карного розшуку. За інформацією журналістів, він міг бути причетним до справи про вимагання грошей правоохоронцями.

Раніше його нібито підлеглі прикували людину кайданками та, погрожуючи зброєю, відібрали 4 тисячі доларів та кілограм бурштину. Поліцейським оголосили підозри, а Костенюка звільнили.

Попри це, через суд правоохоронець зміг відновитися на посаді. Втім, через якийсь час звільнився та відкрив власне детективне агентство.

Що каже Костенюк

Костенюк також заперечив свою причетність до викрадення Чауса. Чи був недавно у Молдові – чіткої відповіді не дав. Він запевнив, що не знайомий з Коваленком чи Куценком.

Михайло Булега

Серед паспортів, які потрапили до журналістів, був і документ Михайла Булеги. Раніше він був старшим інструктором в окремому загоні спецпризначення Нацгвардії.

Чоловік покинув службу у 2019 році. Займався рукопашним боєм. А тепер керує відокремленим підрозділом "Федерації військово-прикладного та спортивного універсального бою України".

Що каже Булега

Булега відповів журналіста, що справді їздив у Молдову на кілька днів – був сам, без родини. Втім, не пам'ятає назву готелю, у якому проживав. Розповідає, що був там на відпочинку сам, без сім’ї.

"Я їздив, скажімо так, більше відпочивати. Молдова – то ж країна вина", – пояснив чоловік. Те, що він покинув країну в день зникнення Чауса Булега назвав простим збігом.

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Що варто знати про Миколу Чауса: головне

У 2016 році НАБУ викрило його в отриманні хабаря. Скляні банки з грошима суддя закопав прямо на своєму подвір'ї. Через суддівський імунітет Чауса не затримали, він втік до Молдови.

У 2017 році Чауса затримали у Молдові. Там він намагався отримати політичний притулок. Втім, у березні 2021 року Колегія Верховного суду Молдови відмовила йому у цьому.

Вже 3 квітня Ростислав Кравець, колишній адвокат Чауса, повідомив, що його підзахисного викрали невідомі. Сталося це у центрі Кишинева. Інцидент потрапив на відео.