Украинские разведчики могут быть причастны к похищению Чауса, – расследование СМИ
Украинское МИД заявило, что Украина не причастна к похищению экс-судьи Николая Чауса в Молдове. Впрочем, журналисты выяснили, что связь с этим инцидентом могут иметь люди, связанные с украинскими спецслужбами.
Источник:"Слидство-Инфо"
Расследователи получили копии паспортов 10 украинцев, которых молдавские правоохранители проверяли в деле об исчезновении Чауса. Соответствующие фото опубликовали в материале издания "Слидство.Инфо".
Важно Украина заверила Молдову в непричастности к похищению судьи Чауса
2 из них имеют непосредственное отношение к Главному управлению разведки Минобороны. Еще один – уволенный чиновник Национальной полиции.
Источники RISE Moldova сообщили, что 24 марта 2 человека добрались к пропускному пункту Могилев-Подольский – Отач. Они перешли мост над рекой Днестр и оказались в Молдове.
Мост над рекой Днестр, о котором говорится в расследовании / Фото "Слидство.инфо"
Расследователи обратили внимание на то, что большинство украинцев, которых проверяют на причастность к исчезновению Чауса, в последнее время проживали на Львовщине.
Юрий Коваленко
- У одного из этих мужчин был заграничный паспорт на имя Юрия Коваленко. По информации "Слидство.Инфо", ранее он учился в высшем военном учебном заведении Одессы.
- В 2015 году – жил в военной части Военно-дипломатической академии имени Евгения Березняка. Там готовят, в частности, профессиональных военных разведчиков.
- Интересен и тот факт, что в 2018 году Коваленко указал адрес Главного управления разведки Минобороны как свое место жительства.
Что говорит Коваленко
Журналистам удалось пообщаться с Коваленко. Однако от комментариев он отказался. А на прямой вопрос о возможной связи с похищением Чауса ответил: "Давайте я запишу ваш номер и, возможно, я с вами свяжусь. Потому что наш диалог пока не будет конструктивным".
Эдуард Ставицкий
- В тот же день границу Молдовы пересек и Эдуард Ставицкий. Загранпаспорт мужчина получил буквально за месяц до этого. Человека с такими данными журналисты не нашли.
- Впрочем, они установили, что Ставицкий имеет значительное сходство с киевлянином Андреем Куценко. Его данные также указывают на вероятную связь с украинской разведкой.
- В 2000-х годах Куценко был прописан по официальному адресу Минобороны. В 2009 году его приняли на службу в военную часть на Рыбачьем полуострове. Там, где находится ГУР.
Что говорит Куценко
Журналисты позвонили Андрею Куценко. Тот возразил, что работает в разведке Министерства обороны. После уточняющих вопросов журналистов он бросил трубку.
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Александр Костенюк
- Еще один загранпаспорт, копию которого удалось получить журналистам из Молдовы, принадлежит Александру Костенюку. До июня 2018 года он работал во львовской Нацполиции.
- Там мужчина занимал руководящую должность в управлении уголовного розыска. По информации журналистов, он мог быть причастен к делу о вымогательстве денег правоохранителями.
- Ранее его якобы подчиненные приковали мужчину наручниками и, угрожая оружием, отобрали 4 тысячи долларов и килограмм янтаря. Полицейским объявили подозрения, а Костенюка уволили.
- Несмотря на это, через суд милиционер смог восстановиться в должности. Впрочем, через некоторое время уволился и открыл собственное детективное агентство.
Что говорит Костенюк
Костенюк также отрицает свою причастность к похищению Чауса. Был ли он недавно в Молдове – четкого ответа не дал. Он заверил, что не знаком с Коваленко или Куценко.
Михаил Булега
- Среди паспортов, попавших к журналистам, был и документ Михаила Булеги. Ранее он был старшим инструктором в отдельном отряде спецназначения Нацгвардии.
- Мужчина бросил службу в 2019 году. Занимался рукопашным боем. А теперь руководит обособленным подразделением "Федерации военно-прикладного и спортивного универсального боя Украины".
Что говорит Булега
Булега ответил журналисту, что действительно ездил в Молдову на несколько дней – был один, без семьи. Впрочем, не помнит название отеля, в котором проживал. Рассказывает, что был там на отдыхе сам, без семьи.
"Я ездил, скажем так, больше отдыхать. Молдова – это же страна вина", – пояснил мужчина. То, что он покинул страну в день исчезновения Чауса, Булега назвал простым совпадением.
Расследование журналистов о похищении Чауса: смотрите видео
Что следует знать о Николае Чаусе: главное
В 2016 году НАБУ разоблачило его в получении взятки. Стеклянные банки с деньгами судья закопал прямо у себя во дворе. Из-за судейского иммунитета Чауса не задержали, он бежал в Молдову.
В 2017 году Чауса задержали в Молдове. Там он пытался получить политическое убежище. Впрочем, в марте 2021 года Коллегия Верховного суда Молдовы отказала ему в этом.
Уже 3 апреля Ростислав Кравец, бывший адвокат Чауса, сообщил, что его подзащитного похитили неизвестные. Произошло это в центре Кишинева. Инцидент попал на видео.
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