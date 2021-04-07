Дмитрий Кулеба заверил своего молдавского коллегу Аурелиу Чокоя в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи Николая Чауса. Глава министра иностранных дел Украины предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

Кулеба заверил Чокоя, что для Украины Молдова была, есть и остается другом.

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Кулеба о непричастности Украины к похищению Чауса

Глава МИД Украины во время телефонного разговора рассказал своему коллеге из Молдовы, что украинские правоохранители ожидали экстрадиции Чауса после положительного для Украины завершения судебного рассмотрения жалобы Николая Чауса на отказ предоставить ему убежище.

В то же время Кулеба заверил, что Киев не причастен к нынешней ситуации с Николаем Чаусом. Кроме того, он предложил для установления всех обстоятельств, в частности места пребывания бывшего судьи, создать совместную с Молдовой рабочую группу.

В ведомстве также отметили, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, которые не просто не заинтересованы в дальнейшем углублении украинско-молдавского сотрудничества, но и ставят целью сорвать позитивное для обеих стран развитие отношений.

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