Глава МВД Молдовы Павел Войку прокомментировал информацию о том, что бывшего судью Николая Чауса могли вывезти из страны дипломатическим транспортом. Его похитили в центре Кишинева 3 апреля.

Министр внутренних дел отметил, что пограничники не имеют права проверять автомобили, которые принадлежат представительствам внешнеполитических ведомств. По его словам, в соответствии с международными соглашениями, у них особый статус.

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Что этому предшествовало

Молдавские журналисты, ссылаясь на телеграмм-каналы опубликовали изображение автомобиля Toyota RAV 4 и фото избитого Чауса, которые якобы были сделаны после похищения.

Эта машина с экс-судьёй в багажнике, якобы выехала из страны через "зеленый коридор", избежав проверки на границе.

Заметим, ни одного подтверждения того, что фотографии автомобиля сделали действительно после похищения Чауса, – нет.

Личности похитителей установили

Ранее Войку сообщал, что уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.

Также полицейские обнаружили три автомобиля, на которых совершили угон, установили маршрут, по которому ехали преступники, и круг подозреваемых.

Сейчас информацию об этих людях тщательно проверяют. Госучреждения уже получили несколько соответствующих доказательств по делу, в том числе видеозаписи, документы и отпечатки пальцев.

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