Чауса могли вывезти дипломатическим транспортом: МВД Молдовы прокомментировало информацию
Глава МВД Молдовы Павел Войку прокомментировал информацию о том, что бывшего судью Николая Чауса могли вывезти из страны дипломатическим транспортом. Его похитили в центре Кишинева 3 апреля.
Источник:News Maker
Министр внутренних дел отметил, что пограничники не имеют права проверять автомобили, которые принадлежат представительствам внешнеполитических ведомств. По его словам, в соответствии с международными соглашениями, у них особый статус.
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Что этому предшествовало
Молдавские журналисты, ссылаясь на телеграмм-каналы опубликовали изображение автомобиля Toyota RAV 4 и фото избитого Чауса, которые якобы были сделаны после похищения.
Эта машина с экс-судьёй в багажнике, якобы выехала из страны через "зеленый коридор", избежав проверки на границе.
Заметим, ни одного подтверждения того, что фотографии автомобиля сделали действительно после похищения Чауса, – нет.
Личности похитителей установили
Ранее Войку сообщал, что уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.
Также полицейские обнаружили три автомобиля, на которых совершили угон, установили маршрут, по которому ехали преступники, и круг подозреваемых.
Сейчас информацию об этих людях тщательно проверяют. Госучреждения уже получили несколько соответствующих доказательств по делу, в том числе видеозаписи, документы и отпечатки пальцев.
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Скандал вокруг Чауса: коротко
- НАБУ уличило Чауса в получении взятки.
- Деньги нашли в стеклянных банках, которые судья закопал на своем дворе.
- Чауса не задержали из-за судейского иммунитета и он смог сбежать из Украины в Молдову.
- В ноябре 2016 года Чауса объявили в международный розыск.
- Судью задержали в Молдове. Там он пытался получить политическое убежище.
- А несколько дней назад его адвокат заявил, что Чауса похитила группа неизвестных прямо в центре Кишинева.
- Этот момент попал на видео, его опубликовали в сети очевидцы. На кадрах виден белый бус.
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