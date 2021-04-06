Глава МВС Молдови Павел Войку прокоментував інформацію про те, що колишнього суддю Миколу Чауса могли вивезти з країни дипломатичним транспортом.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що прикордонники не мають права перевіряти автомобілі, які належить представництвам зовнішньополітичних відомств. За його словами, відповідно до міжнародних угод, у них особливий статус.

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Що цьому передувало

Молдовські журналісти, посилаючись на телеграм-канали, опублікували зображення автівки Toyota RAV 4 та фото побитого Чауса, які начебто були зроблені після викрадення.

Ця машина, з екссуддею у багажнику, нібито виїхала з країни через "зелений коридор", уникнувши перевірки на кордоні.

Зауважимо, жодного підтвердження того, що світлини автомобіля зробили справді після викрадення Чауса, – немає.

Особи викрадачів встановили

Раніше Войку повідомляв, що вже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного.

Також поліцейські виявили три автомобілі, на яких скоїли викрадення, встановили маршрут, яким їхали злочинці, і коло підозрюваних.

Наразі інформацію про цих людей ретельно перевіряють. Держустанови вже отримали кілька відповідних доказів у справі, зокрема відеозаписи, документи та відбитки пальців.

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