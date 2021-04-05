Майя Санду назвала викрадення судді Миколи Чауса неприпустимим. Президентка Молдови доручила силовикам у найкоротші строки з'ясувати ситуацію.

Працювати над цим мають Міністерство внутрішніх справ і Служба інформації і безпеки.

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Неприпустимо, щоб у Молдові зникали люди, незалежно від того, чи є вони громадянами країни чи ні, незалежно від того, доведена чи ні їхня провина у скоєнні злочину,

– наголосила Санду.

Викрадення Чауса: головне

У 2016 році екссуддя Микола Чаус втік з України. Йому інкримінують отримання хабаря у 150 тисяч доларів.

У квітні 2021 року адвокат Чауса заявив, що екссуддю викрали невідомі просто у центрі Кишинева.

Прессекретарка поліції Кишинева Наталя Статі підтвердила інформацію.

Посадовиця розповіла, що Чауса викрали 3 зловмисників. Інцидент стався у столичному секторі Центр біля житлового будинку.

Зверніть увагу! Ще у листопаді 2016 року Миколу Чауса оголосили в міжнародний розшук. Ще у березні 2021 року колегія Верховного суду Молдови відмовила Чаусу у політичному притулку. Екссуддю могли екстрадувати до України.