Майя Санду назвала похищение судьи Николая Чауса недопустимым. Президент Молдовы поручила силовикам в кратчайшие сроки выяснить ситуацию.

Работать над этим должны Министерство внутренних дел и Служба информации и безопасности.

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Недопустимо, чтобы в Молдове исчезали люди, независимо от того, являются ли они гражданами страны или нет, независимо от того, доказана или нет их вина в совершении преступления,

– подчеркнула Санду.

Похищение Чауса: главное

В 2016 году экс-суддья Николай Чаус бежал из Украины. Ему инкриминируют получение взятки в 150 тысяч долларов.

В апреле 2021 года адвокат Чауса заявил, что экс-судью похитили неизвестные прямо в центре Кишинева.

Пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати подтвердила информацию.

Чиновница рассказала, что Чауса похитили 3 злоумышленников. Инцидент произошел в столичном секторе Центр возле жилого дома.

Обратите внимание! Еще в ноябре 2016 года Николая Чауса о бъявили в международный розыск. В марте 2021 г ода коллегия Верховного суда Молдовы отказала Чаусу в политическом убежище. Экс-судюю могли экстрадировать в Украину.