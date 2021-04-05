Недопустимо, – Санду о похищении экс-судьи Чауса в Молдове
Майя Санду назвала похищение судьи Николая Чауса недопустимым. Президент Молдовы поручила силовикам в кратчайшие сроки выяснить ситуацию.
Источник:NewsMaker
Работать над этим должны Министерство внутренних дел и Служба информации и безопасности.
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Недопустимо, чтобы в Молдове исчезали люди, независимо от того, являются ли они гражданами страны или нет, независимо от того, доказана или нет их вина в совершении преступления,
– подчеркнула Санду.
Похищение Чауса: главное
- В 2016 году экс-суддья Николай Чаус бежал из Украины. Ему инкриминируют получение взятки в 150 тысяч долларов.
- В апреле 2021 года адвокат Чауса заявил, что экс-судью похитили неизвестные прямо в центре Кишинева.
- Пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати подтвердила информацию.
- Чиновница рассказала, что Чауса похитили 3 злоумышленников. Инцидент произошел в столичном секторе Центр возле жилого дома.
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