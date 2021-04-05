НАБУ не отримувало офіційних повідомлень від Молдови про викрадення Чауса
НАБУ наразі не отримувало офіційних повідомлень від компетентних органів Молдови щодо викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса. Служитель Феміди зник ще 3 квітня.
Джерело:Укрінформ
Що заявили у НАБУ
Молдовська поліція наразі розслідує викрадення Чауса. Водночас Національне антикорупційне бюро України, яке викрило суддю на хабарництві, вона про це ще не повідомляла.
До теми Організатори листувалися українською: перші подробиці у справі викрадення Чауса
Станом на зараз офіційних повідомлень щодо викрадення колишнього судді Чауса до НАБУ від компетентних органів Молдови не надходило,
– сказали у відомстві.
Деталі викрадення Чауса
- Про викрадення екссудді заявив його адвокат Ростислав Кравець. Згодом інформацію підтвердила поліція.
- Відео викрадення потрапило у мережу. На ньому видно білий бус і викрадачів, які закривають двері автівки та їдуть у невідомому напрямку.
- Поліцейські Кишинева затримали першого підозрюваного. Відомо, що він не громадянин Молдови.
- У молдовському міністерстві внутрішніх справ заявили, що викрадачі – іноземці. Вони вже перетнули кордон з Україною.
Поділитися новиною