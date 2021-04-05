НАБУ пока не получало официальных сообщений от компетентных органов Молдовы о похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса. Служитель Фемиды исчез еще 3 апреля.

Что заявили в НАБУ

Молдавская полиция сейчас расследует похищение Чауса. В то же время Национальному антикоррупционному бюро Украины, которое разоблачило судью во взяточничестве, она об этом еще не сообщала.

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По состоянию на сейчас официальных сообщений о похищении бывшего судьи Чауса в НАБУ от компетентных органов Молдовы не поступало,

– сказали в ведомстве.

Детали похищения Чауса

О похищении экс-судьи заявил его адвокат Ростислав Кравец. Впоследствии информацию подтвердила полиция.

Видео похищения попало в сеть. На нем видно белый бус и похитителей, которые закрывают двери автомобиля и едут в неизвестном направлении.

Полицейские Кишинева задержали первого подозреваемого. Известно, что он не гражданин Молдовы.

В молдавском министерстве внутренних дел заявили, что похитители – иностранцы. Они уже пересекли границу с Украиной.

Обратите внимание! В Украине Чауса подозревают во взяточничестве на сумму 150 тысяч долларов. Деньги судья закопал в банках на своем дворе. В 2016 году служитель Фемиды бежал в Молдову, однако в марте 2021 года страна отказала ему в политическом порядке. То есть вскоре должна была состояться экстрадиция Чауса в Украину.