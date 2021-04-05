НАБУ не получало официальных сообщений от Молдовы о похищении Чауса
НАБУ пока не получало официальных сообщений от компетентных органов Молдовы о похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса. Служитель Фемиды исчез еще 3 апреля.
Источник:Укринформ
Что заявили в НАБУ
Молдавская полиция сейчас расследует похищение Чауса. В то же время Национальному антикоррупционному бюро Украины, которое разоблачило судью во взяточничестве, она об этом еще не сообщала.
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По состоянию на сейчас официальных сообщений о похищении бывшего судьи Чауса в НАБУ от компетентных органов Молдовы не поступало,
– сказали в ведомстве.
Детали похищения Чауса
- О похищении экс-судьи заявил его адвокат Ростислав Кравец. Впоследствии информацию подтвердила полиция.
- Видео похищения попало в сеть. На нем видно белый бус и похитителей, которые закрывают двери автомобиля и едут в неизвестном направлении.
- Полицейские Кишинева задержали первого подозреваемого. Известно, что он не гражданин Молдовы.
- В молдавском министерстве внутренних дел заявили, что похитители – иностранцы. Они уже пересекли границу с Украиной.
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