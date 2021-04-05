Организаторы переписывались на украинском: первые подробности по делу похищения Чауса
Бывшего украинского судью Николая Чауса похитили в Кишиневе. Местные правоохранители уже задержали по этому делу первого подозреваемого. Он не является гражданином Молдовы.
Источник:Newsmaker
Однако об обвинениях говорить пока еще рано. Такую информацию 5 апреля во время брифинга обнародовал министр внутренних дел страны Павел Войку.
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В то же время, добавил он, удалось найти авто, которыми пользовались предполагаемые похитители, собрать отпечатки пальцев, найти их переписку, а также установить возможный маршрут.
Это преступление совершили иностранцы, которые пересекли государственную границу. Они уже покинули страну, пересекли границу с Украиной,
– сказал министр.
По его словам, молдавские правоохранители будут сотрудничать с Интерполом и Службой информационной безопасности Молдовы, чтобы установить, что случилось.
Похищение Николая Чауса: что известно
- Экс-судью Днепровского районного суда Киева, которого в Украине подозревают в коррупции, похитили 3 апреля. Произошло это в центре Кишинева.
- Этот момент попал на видео, его опубликовали в сети очевидцы. На кадрах виден белый бус.
- Президент Майя Санду назвала похищение Чауса недопустимым. Она поручила силовикам в кратчайшие сроки выяснить ситуацию.
- Адвокат бывшего судьи Ростислав Кравец заявил, что предполагаемые похитители до сих пор не выходили на связь. Где находится Чаус – неизвестно.
В начале марта появилась информация о том, что Чауса в конце концов могут экстрадировать в Украину из Молдовы. Ведь коллегия Верховного суда Молдовы отказала ему в убежище.
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