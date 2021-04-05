Бывшего украинского судью Николая Чауса похитили в Кишиневе. Местные правоохранители уже задержали по этому делу первого подозреваемого. Он не является гражданином Молдовы.

Однако об обвинениях говорить пока еще рано. Такую информацию 5 апреля во время брифинга обнародовал министр внутренних дел страны Павел Войку.

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В то же время, добавил он, удалось найти авто, которыми пользовались предполагаемые похитители, собрать отпечатки пальцев, найти их переписку, а также установить возможный маршрут.

Это преступление совершили иностранцы, которые пересекли государственную границу. Они уже покинули страну, пересекли границу с Украиной,

– сказал министр.

По его словам, молдавские правоохранители будут сотрудничать с Интерполом и Службой информационной безопасности Молдовы, чтобы установить, что случилось.

Обратите внимание! Министр внутренних дел Молдовы отметил, что организаторы преступления переписывались между собой на украинском языке.

Похищение Николая Чауса: что известно

Экс-судью Днепровского районного суда Киева, которого в Украине подозревают в коррупции, похитили 3 апреля. Произошло это в центре Кишинева.

Этот момент попал на видео, его опубликовали в сети очевидцы. На кадрах виден белый бус.

Президент Майя Санду назвала похищение Чауса недопустимым. Она поручила силовикам в кратчайшие сроки выяснить ситуацию.

Адвокат бывшего судьи Ростислав Кравец заявил, что предполагаемые похитители до сих пор не выходили на связь. Где находится Чаус – неизвестно.

В начале марта появилась информация о том, что Чауса в конце концов могут экстрадировать в Украину из Молдовы. Ведь коллегия Верховного суда Молдовы отказала ему в убежище.