Викрадення Чауса, яке сталося у Молдові, у ЗМІ пов'язують зі співробітниками ГУР Міноборони. Що далі минає час, то з'являється усе більше нових деталей цієї справи. Втім, офіційні органи наразі їх не коментують.

Тим часом ЗМІ зазначають: отримали нові документи у справі викрадення Чауса. Вони начебто свідчать, що "саме викрадення було організовано у дуже сумнівний спосіб, а організатори та виконавці лишили в Молдові численні сліди роботи".

До речі Чауса вивезли з Кишинева на авто українського посольства, – ЗМІ

Причетність ГУР до викрадення Чауса: про кого йдеться

У розслідуванні "Слідства Інфо", яке оприлюднили на початку квітня, йшлося про те, що 2 чоловіків, що нібито викрали Чауса, мають безпосереднє відношення до Головного управління розвідки Міноборони.

Один з цих чоловіків мав закордонний паспорт на ім'я Юрія Коваленка. У 2018 році у якихось документах Коваленко вказав адресу Головного управління розвідки Міноборони як своє місце проживання.

До речі Молдова просить в України дозвіл оглянути авто, на якому могли вивезти Чауса

Інший – Едуард Ставицький: він у той же ж день, що і Коваленко, перетнув кордон Молдови. Закордонний паспорт чоловік отримав буквально за місяць до того. Людину з такими даними журналісти не знайшли, але встановили, що Ставицький має значну подібність з киянином Андрієм Куценко. Його дані також вказують на ймовірний зв'язок з українською розвідкою.

У 2000 роках Куценко був прописаний за офіційною адресою Міноборони.

Нові подробиці про викрадення Чауса

Авто з трекером

Згідно з новими документами, які є в розпорядженні "Слідства.Інфо" та RISE Moldova, Юрій Коваленко заїхав у Молдову в середині березня.

Чоловік оселився в одному з готелів Кишинева.

17 березня він орендував автомобіль — червоний Hyundai, у якому був встановлений GPS-трекер . Саме завдяки цьому правоохоронці встановили маршрут руху Коваленка Кишиневом.

. Саме завдяки цьому правоохоронці встановили маршрут руху Коваленка Кишиневом. Зокрема, орендований ним автомобіль кілька разів їздив до будинку, де жив Микола Чаус .

. І стояв там по кілька годин.

Також GPS-трекер показав, що Юрій Коваленко під час перебування в Кишиневі регулярно заїжджав в фірмовий магазин молдовського вина.

Автомобіль посольства

Сліди ГУР залишилися і через інше авто, пишуть журналісти. Йдеться про консульську Toyota із дипломатичними номерами.

Камери спостереження зафіксували, як авто на дипломатичних номерах рухалося у бік українського кордону.

Молдовським журналістам вдалося отримати відео з прикордонного містечка Отач, де видно, як посольська машина приблизно о 15.30 повертає до пункту пропуску.

За її кермом, зазначає "Слідство. Інфо", був військовий аташе українського посольства Сергій Сметанюк.

Посольське авто, на якому за версією молдовських правоохоронців, вивозили Миколу Чауса, згодом повернулося до Кишинева.



Авто, яке належить консульству України у Молдові / Rise Moldova

Питання до аташе

Молдовські правоохоронці майже одразу після викрадення Чауса встановили коло людей, які можуть бути причетними.

Зокрема, виникли питання до співробітника українського посольства Сергія Сметанюка.

Журналісти отримали документи, які підтверджують, що молдовська сторона зверталася до України з дипломатичною нотою та просила зняти з нього дипломатичний імунітет.

Також вони просили провести слідчі дії з посольським автомобілем, на якому нібито вивозили Миколу Чауса.

Втім, наразі Україна не дала таку згоду, а лише погодилася на "дружню зустріч" Сергія Сметанюка з представниками молдовської сторони.

24 канал звернувся до пресслужби ГУР по коментар щодо цієї інформації. Наразі ми очікуємо офіційної відповіді.

Раніше представник ГУР Міноборони Андрій Черняк заперечував, що до викрадення Чауса причетні працівники цього відомства. Він назвав це провокацією Росії.

Що варто знати про Миколу Чауса: головне