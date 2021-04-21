Очільник уряду Молдови Ауреліу Чокой прокоментував справу про зникнення екссудді Миколи Чауса. Він заявив, що влада хоче оглянути автомобіль, в якому Чауса ймовірно вивезли з країни.

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови вже направило відповідну ноту. У ній країна просить дозвіл на огляд транспортного засобу.

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МЗСЄІ направило в Київ офіційну ноту з проханням дозволити оглянути авто, на якому Чауса ймовірно вивезли з території Молдови і пошукати докази, які могли б це підтвердити,

– заявив Чокой.

За його словами, українська сторона сприяє молдовській владі: "Подивімось разом, що ж сталося. У мене таке враження, що у Києва теж є запитання, що ж це було".

Зауважимо! Президентка Молдови Майя Санду заявила, що має намір поговорити з Президентом України Володимиром Зеленським щодо викрадення Чауса.

Журналісти видання Publika зазначили, що намагались додзвонитись до представників посольства України, щоб дізнатися, чи отримували вони запит МЗСЄІ. Але їм це не вдалося.

Що відомо про викрадення Чауса