Молдова просить в України дозвіл оглянути авто, на якому могли вивезти Чауса
Очільник уряду Молдови Ауреліу Чокой прокоментував справу про зникнення екссудді Миколи Чауса. Він заявив, що влада хоче оглянути автомобіль, в якому Чауса ймовірно вивезли з країни.
Джерело:Publika
Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови вже направило відповідну ноту. У ній країна просить дозвіл на огляд транспортного засобу.
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МЗСЄІ направило в Київ офіційну ноту з проханням дозволити оглянути авто, на якому Чауса ймовірно вивезли з території Молдови і пошукати докази, які могли б це підтвердити,
– заявив Чокой.
За його словами, українська сторона сприяє молдовській владі: "Подивімось разом, що ж сталося. У мене таке враження, що у Києва теж є запитання, що ж це було".
Журналісти видання Publika зазначили, що намагались додзвонитись до представників посольства України, щоб дізнатися, чи отримували вони запит МЗСЄІ. Але їм це не вдалося.
Що відомо про викрадення Чауса
- Детективи Національного антикорупційного бюро розслідувань у 2016 році спіймали Чауса на отриманні хабаря.
- Пізніше скандального суддю оголосили у міжнародний розшук.
- Адвокати Чауса навесні 2021 року заявили, що суддю викрали невідомі.
- За словами президентки Молдови Майі Санду, викрадення Чауса є неприпустимим.
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