Глава правительства Молдовы Аурелиу Чокой прокомментировал дело об исчезновении экс-судьи Николая Чауса. Он заявил, что власть хочет осмотреть автомобиль, в котором Чауса вероятно вывезли из страны.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы уже направило соответствующую ноту. В ней страна просит разрешение на осмотр транспортного средства.

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МИДЕИ направило в Киев официальную ноту с просьбой разрешить осмотреть авто, на котором Чауса вероятно вывезли с территории Молдовы, и поискать доказательства, которые могли бы это подтвердить,

– заявил Чокой.

По его словам, украинская сторона способствует молдавской власти: "Посмотрим вместе, что же произошло. У меня такое впечатление, что у Киева тоже есть вопрос, что же это было".

Заметим! Президент Молдовы Майя Санду заявила, что намерена поговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским о похищении Чауса.

Журналисты издания Publika отметили, что пытались дозвониться до представителей посольства Украины, чтобы узнать, получали ли они запрос МИДЕИ. Но им это не удалось.

Что известно о похищении Чауса