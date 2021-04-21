Молдова просит у Украины разрешение осмотреть авто, на котором могли вывезти Чауса
Глава правительства Молдовы Аурелиу Чокой прокомментировал дело об исчезновении экс-судьи Николая Чауса. Он заявил, что власть хочет осмотреть автомобиль, в котором Чауса вероятно вывезли из страны.
Источник:Publika
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы уже направило соответствующую ноту. В ней страна просит разрешение на осмотр транспортного средства.
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МИДЕИ направило в Киев официальную ноту с просьбой разрешить осмотреть авто, на котором Чауса вероятно вывезли с территории Молдовы, и поискать доказательства, которые могли бы это подтвердить,
– заявил Чокой.
По его словам, украинская сторона способствует молдавской власти: "Посмотрим вместе, что же произошло. У меня такое впечатление, что у Киева тоже есть вопрос, что же это было".
Журналисты издания Publika отметили, что пытались дозвониться до представителей посольства Украины, чтобы узнать, получали ли они запрос МИДЕИ. Но им это не удалось.
Что известно о похищении Чауса
- Детективы Национального антикоррупционного бюро расследований в 2016 году поймали Чауса на получении взятки.
- Позже скандального судью объявили в международный розыск.
- Адвокаты Чауса весной 2021 года заявили, что судью похитили неизвестные.
- По словам президента Молдовы Майи Санду, похищение Чауса недопустимо.
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