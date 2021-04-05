Чауса вывезли из Кишинева на авто украинского посольства, – СМИ
Украинского экс-судью Николая Чауса якобы перевезли из Молдовы в Украину в багажнике автомобиля Toyota RAV 4. Машина якобы принадлежит украинскому посольству.
Источник:Ziarulnational.md
Молдовські журналісти, посилаючись на телеграм-канали, опублікували зображення автомобіля та фото побитого Миколи Чауса, які начебто були зроблені після викрадення.
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Зауважимо, жодного підтвердження того, що фото автомобіля зробили справді після викрадення Чауса, – немає.
Чауса могли викрасти на авто українського посольства / Фото Ziarulnational.md
Автомобіль тривалий час перебував біля пункту перетину молдовсько-українського кордону Атаки. Після чого перетнув кордон у напрямку сусідньої країни по зеленому коридору,
– мовиться у повідомленні.
Хто причетний до викрадення
Видання також називає імена ймовірних викрадачів екссудді. Їх нібито було 10.
"За кермом автомобіля був Едуард С. у супроводі Юрія К. Також через той самий пункт пропуску в'їхали ще 4 громадян України, які, як передбачається, брали участь у викраденні Чауса", – заявили журналісти.
Серед них нібито був колишній заступник Управління кримінального розшуку у Львові, та спортсмени – Роман, Михайло та Олег. Після викрадення вони буцімто розійшлися групами.
Головне про викрадення Чауса
- Про викрадення екссудді, якого НАБУ підозрює у корупції, заявив його адвокат Ростислав Кравець. Згодом інформацію підтвердила поліція.
- Відео викрадення колишнього служителя Феміди потрапило у мережу. На ньому видно білий бус і нібито викрадачів, які закривають двері автівки та їдуть у невідомому напрямку.
- У Кишиневі вже затримали першого підозрюваного. У Молдові вважають, що викрадачі – іноземці, які перетнули кордон з Україною.
- Крім того, правоохоронці встановили, що зловмисники вели листування українською мовою.
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