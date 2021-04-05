В Молдове похитили бывшего судью Днепровского суда Киева Николая Чауса, который сбежал из Украины. Пока неизвестно, кто стоит за этим. По одной из версий, к похищению может быть причастен Петр Порошенко.

Такое мнение высказал журналист и бывший нардеп Сергей Лещенко. По его словам, Чаус мог рассказать детали своего побега в Молдову, к которому якобы причастен пятый президент Украины.

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Порошенко не выгодно, чтобы Чаус появился в Украине. Ведь тогда экс-судья будет давать показания не столько о 150 тысячах, а о том, как его вывозили из Украины,

– рассказал он.

По мнению Сергея Лещенко, эта история является самым перспективным уголовным производством, в котором фигурирует Порошенко.

Только Порошенко мог организовать такую спецоперацию, – Лещенко о побеге Чауса

Он вспомнил, что история вывоза Чауса из Украины описана на молдавском сайте журналистских расследований RISE. Там есть тексты судебных документов из Украины. В частности постановление Высшего антикорсуда, где описано, что Чауса вывозили из Украины по указанию руководителя личной охраны Порошенко Юрия Федорова.

Также там фигурируют:

агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

тогдашний депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Грановский.

Сергей Лещенко подчеркнул, что все это указывает на высокий уровень вовлеченности украинских спецслужб. И Чаусу удалось вылететь из Украины по паспорту гражданина Молдовы.

Весь этот масштаб указывает, что только президент Порошенко мог организовать такую спецоперацию. Он имеет большой интерес, чтобы Чаус все это не сообщил следствию. Потому что это дело может стать для Порошенко лебединой песней,

– считает журналист.

Справка. НАБУ разоблачило судью Николая Чауса в получении взятки в 150 тысяч долларов, которые он зарыл в стеклянных банках в своем дворе. Из-за судейского иммунитета его не смогли задержать, поэтому украинцу удалось бежать в Молдову. В марте 2021 года Молдова отказала Николаю Чаусу в убежище, поэтому сейчас его могут экстрадировать в Украину.

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