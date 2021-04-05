В МВД Молдовы уверяют, что организаторы похищения украинского судьи Николая Чауса выехали в Украину. Однако в Госпогранслужбе не знают, пересекал ли Чаус границу.

Такой информации пока нет. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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Отмечу, что согласно законодательству мы не в праве разглашать информацию о пересечении границы третьим лицам,

– заметил Демченко.

Добавим, министр внутренних дел Молдовы отметил, что организаторы преступления переписывались на украинском языке. Кстати, одного подозреваемого уже задержали, он не является гражданином Молдовы.

Похищение судьи Чауса: что известно

Экс-судью Днепровского районного суда Киева похитили 3 апреля в центре Кишинева.

Этот момент попал на видео, которое впоследствии опубликовали в Сети очевидцы.

Президент Майя Санду назвала похищение Чауса недопустимым и поручила правоохранителям выяснить обстоятельства.