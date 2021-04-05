Похищение Чауса: в Госпогранслужбе не знают, пересекал ли судья украинскую границу
В МВД Молдовы уверяют, что организаторы похищения украинского судьи Николая Чауса выехали в Украину. Однако в Госпогранслужбе не знают, пересекал ли Чаус границу.
Источник:"РБК-Украина"
Такой информации пока нет. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
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Отмечу, что согласно законодательству мы не в праве разглашать информацию о пересечении границы третьим лицам,
– заметил Демченко.
Добавим, министр внутренних дел Молдовы отметил, что организаторы преступления переписывались на украинском языке. Кстати, одного подозреваемого уже задержали, он не является гражданином Молдовы.
Похищение судьи Чауса: что известно
- Экс-судью Днепровского районного суда Киева похитили 3 апреля в центре Кишинева.
- Этот момент попал на видео, которое впоследствии опубликовали в Сети очевидцы.
- Президент Майя Санду назвала похищение Чауса недопустимым и поручила правоохранителям выяснить обстоятельства.
Кто такой Николай Чаус?Это бывший украинский судья. Его подозревают в получении взятки размером 150 тысяч долларов. Однако из-за судейского иммунитета мужчину не задержали, поэтому он сбежал. Правда, в начале марта появилась информация, что Чауса в конце концов могут экстрадировать в Украину, ведь Молдова отказала ему в убежище.
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