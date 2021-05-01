Жена экс-судьи Николая Чауса – Светлана – обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа. Женщина заверила, что ее муж не собирался уклоняться от правосудия и планировал вернуться в Украину.

По словам Чаус, если Зеленский не обратит внимание на ее просьбу, она будет обращаться в международные инстанции. Женщина отметила, что экс-судью незаконно удерживают спецслужбы.

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Жена Чауса пообещала, что в случае неурегулирования ситуации обратится ко "всем лидерам европейских и мировых государств". Женщина заметила: родные и адвокаты Чауса сделают все, чтобы вернуть его живым.

Мой муж не собирался уклоняться от правосудия. Он ждал решения, чтобы в соответствии с процедурой вернуться в Украину и защищать себя от незаконного преследования со стороны работников НАБУ,

– заявила Чаус.

Что говорит адвокат Чаус

По словам защитника экс-судьи Александра Вишневого, в Украине до сих пор не открыли уголовное производство по факту похищения Чауса.

Адвокат подчеркнул: Ирина Венедиктова сообщила, что займется делом, когда зарегистрируют соответствующее уголовное производство.

Заявление о преступлении подали якобы еще 12 апреля. В то же время производство до сих пор не открыли.

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