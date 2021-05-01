Жена экс-судьи Чауса обратилась к Зеленскому, чтобы тот вмешался в поиски ее мужа
Жена экс-судьи Николая Чауса – Светлана – обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа. Женщина заверила, что ее муж не собирался уклоняться от правосудия и планировал вернуться в Украину.
Источник:"Громадське"
По словам Чаус, если Зеленский не обратит внимание на ее просьбу, она будет обращаться в международные инстанции. Женщина отметила, что экс-судью незаконно удерживают спецслужбы.
Заметьте Венедиктова заверила, что не знает, где находится похищенный Чаус
Жена Чауса пообещала, что в случае неурегулирования ситуации обратится ко "всем лидерам европейских и мировых государств". Женщина заметила: родные и адвокаты Чауса сделают все, чтобы вернуть его живым.
Мой муж не собирался уклоняться от правосудия. Он ждал решения, чтобы в соответствии с процедурой вернуться в Украину и защищать себя от незаконного преследования со стороны работников НАБУ,
– заявила Чаус.
Что говорит адвокат Чаус
- По словам защитника экс-судьи Александра Вишневого, в Украине до сих пор не открыли уголовное производство по факту похищения Чауса.
- Адвокат подчеркнул: Ирина Венедиктова сообщила, что займется делом, когда зарегистрируют соответствующее уголовное производство.
- Заявление о преступлении подали якобы еще 12 апреля. В то же время производство до сих пор не открыли.
Похищение Чауса: главное
- Николай Чаус бежал из Украины еще в 2016 году. Экс-судье инкриминируют получение взятки. Сумма – 150 тысяч долларов.
- В апреле 2021 года защитник Чауса объявил о похищении экс-суддьи. Адвокат сообщил, что это произошло прямо в центре Кишинева. Впоследствии полиция Молдовы подтвердила этот факт.
- Президент Молдовы Майя Санду поручила Министерству внутренних дел и Службе информации и безопасности в кратчайшие сроки выяснить детали.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил коллег из Молдовы, что Украина является непричастной к похищению Чауса.
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