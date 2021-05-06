В Молдове установили личности украинцев, похитивших Чауса
Правоохранители Молдовы установили личности причастных к похищению украинского судьи Николая Чауса в Кишиневе. Известно, что среди вероятных злоумышленников были украинцы.
Источник:"Главком"
Что установили молдавские правоохранители
Дело о похищении уже раскрыли. Об этом заявил председатель молдавской парламентской следственной комиссии по вопросам похищения Чауса Василе Нэстасе.
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Правоохранители установили, что к похищению Чауса причастна какая-то группировка из Украины. Мы должны уточнить, было ли это на государственном уровне. Возможно, это была группа лиц, которые были ангажированы, чтобы похитить судью,
– заявил Нэстасе.
Он добавил: "личности установлены. Больше мы не знаем, потому что дело еще не закрыто. Расследование еще в процессе, но кто именно это делал, мы уже знаем".
По словам Нэстасе, министр внутренних дел озвучивал фамилии подозреваемых, поэтому по этому поводу никаких других версий нет. Сейчас в Молдове устанавливают, связаны ли похитители с украинскими чиновниками.
Кратко о похищении Чауса
- В Украине судью обвиняют во взяточничестве на сумму 150 тысяч долларов. Поэтому в 2016 году он бежал из страны.
- В апреле 2021 года адвокат Чауса заявил о похищении экс-судьи. Впоследствии, полиция Молдовы подтвердила этот факт.
- Президент Молдавии Майя Санду поручила Министерству внутренних дел и Службе информации и безопасности в кратчайшие сроки выяснить детали.
- В то же время, глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Украина непричастна к похищению Чауса.
- По данным СМИ, преступление могла совершить украинская разведка.
- Кроме того, молдавские правоохранители установили, что похитители экс-судьи общались на украинском, а после похищения пересекли границу с Украиной.
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