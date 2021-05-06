Правоохранители Молдовы установили личности причастных к похищению украинского судьи Николая Чауса в Кишиневе. Известно, что среди вероятных злоумышленников были украинцы.

Что установили молдавские правоохранители

Дело о похищении уже раскрыли. Об этом заявил председатель молдавской парламентской следственной комиссии по вопросам похищения Чауса Василе Нэстасе.

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Правоохранители установили, что к похищению Чауса причастна какая-то группировка из Украины. Мы должны уточнить, было ли это на государственном уровне. Возможно, это была группа лиц, которые были ангажированы, чтобы похитить судью,

– заявил Нэстасе.

Он добавил: "личности установлены. Больше мы не знаем, потому что дело еще не закрыто. Расследование еще в процессе, но кто именно это делал, мы уже знаем".

По словам Нэстасе, министр внутренних дел озвучивал фамилии подозреваемых, поэтому по этому поводу никаких других версий нет. Сейчас в Молдове устанавливают, связаны ли похитители с украинскими чиновниками.

Кратко о похищении Чауса