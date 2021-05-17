Бывший судья Николай Чаус, которого якобы похитили еще в апреле 2021 года, нашелся. Мужчина заявил, что с ним все хорошо, но отказался говорить, где сейчас находится.

Соответствующее видео Чаус опубликовал на своей странице в телеграме. На нем судья пообещал разоблачить своих обидчиков.

Важно В Молдове установили личности украинцев, которые похитили Чауса

Обращение Чауса

Бывший судья заявил, что сейчас чувствует себя хорошо и пожаловался, что "кое-кто пытается спекулировать на его похищении".

Похищение действительно было, но произошло оно не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя находиться в Молдове,

– заметил экс-судья.

Чаус также обратился к своей жене и детям, извинившись за то, что им пришлось пережить. Судья многозначительно добавил, что "так нужно было сделать". Бывший судья, которого в Украине обвиняют во взяточничестве, поблагодарил своих друзей, которые помогли ему избежать тюрьмы.

Он анонсировал свое возвращение в Украину, где вместе с адвокатами хочет "дать ответы на все вопросы", которые интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР.

Чаус заявил, что его не похищали в 2021 году: смотрите видео

Обратите внимание! Николай Чаус – это бывший судья Днепровского районного суда города Киева, который принимал участие в рассмотрении ряда скандальных дел. Сам Чаус тоже попал в неприятную ситуацию – в 2016 году его задержали на получении взятки в 150 тысяч долларов. А на заднем дворе его дома правоохранители нашли закопанные трехлитровые банки с тысячами долларов.

Что известно о похищении Чауса

После громкого скандала со взяткой экс-судья сбежал из Украины. Произошло это как раз в 2016 году. А уже 3 апреля 2021 года его адвокат заявил, что судью якобы похитили.

Позже в анонимных телеграм-каналах появились видеозаписи предполагаемого похищения и фото Чауса со следами побоев. Полиция Молдовы подтвердила похищение.

Президент страны Майя Санду поручила министерству внутренних дел и службе информации и безопасности выяснить детали.

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не причастна к похищению Чауса.

Заметим, по данным СМИ, преступление могла совершить украинская разведка. Кроме того, молдавские правоохранители установили, что похитители бывшего судьи общались на украинском, а затем пересекли границу с Украиной.