Чаус неожиданно появился на видео и заявил, что никто его не похищал
Бывший судья Николай Чаус, которого якобы похитили еще в апреле 2021 года, нашелся. Мужчина заявил, что с ним все хорошо, но отказался говорить, где сейчас находится.
Источник:телеграм Николая Чауса
Соответствующее видео Чаус опубликовал на своей странице в телеграме. На нем судья пообещал разоблачить своих обидчиков.
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Обращение Чауса
Бывший судья заявил, что сейчас чувствует себя хорошо и пожаловался, что "кое-кто пытается спекулировать на его похищении".
Похищение действительно было, но произошло оно не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя находиться в Молдове,
– заметил экс-судья.
Чаус также обратился к своей жене и детям, извинившись за то, что им пришлось пережить. Судья многозначительно добавил, что "так нужно было сделать". Бывший судья, которого в Украине обвиняют во взяточничестве, поблагодарил своих друзей, которые помогли ему избежать тюрьмы.
Он анонсировал свое возвращение в Украину, где вместе с адвокатами хочет "дать ответы на все вопросы", которые интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР.
Чаус заявил, что его не похищали в 2021 году: смотрите видео
Что известно о похищении Чауса
- После громкого скандала со взяткой экс-судья сбежал из Украины. Произошло это как раз в 2016 году. А уже 3 апреля 2021 года его адвокат заявил, что судью якобы похитили.
- Позже в анонимных телеграм-каналах появились видеозаписи предполагаемого похищения и фото Чауса со следами побоев. Полиция Молдовы подтвердила похищение.
- Президент страны Майя Санду поручила министерству внутренних дел и службе информации и безопасности выяснить детали.
- В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не причастна к похищению Чауса.
Заметим, по данным СМИ, преступление могла совершить украинская разведка. Кроме того, молдавские правоохранители установили, что похитители бывшего судьи общались на украинском, а затем пересекли границу с Украиной.
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