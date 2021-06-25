Так, Санду збирається подавати в суд на депутатів Партії соціалістів Адріана Лебединського та Григорія Новака. Вони звинувачували Санду в бездіяльності щодо Чауса.
До теми Привіт Артем, – Чаус записав нове відео і адресував його дружині та Ситнику
Заява Молдови
Санду зазначила, що шкодує, що державні установи не змогли вчасно дізнатися про це захоплення і запобігти йому.
Я чула цю брехню неодноразово. Звернусь в суд, і нехай вони представлять докази, але їх не буде, оскільки я не маю до цього ніякого стосунку,
– наголосила Санду.
Звинувачення депутатів
Депутати звинуватили Службу інформації і безпеки Молдови в намірі ввести в оману членів парламентської комісії з розслідування викрадення Чауса.
Політики стверджують, що спецслужби зробили кілька спроб знищити докази щодо справи.
Викрадення Чауса: що відомо
- Чаус працював суддею Дніпровського районного суду міста Києва. Його у 2016 році затримали на отриманні хабаря у 150 тисяч доларів.
- Потім він втік до Молдови.
- У квітні 2021 року з'явилася інформація, що екссуддю нібито викрали.
- Однак у травні Чаус записав відеозвернення, у якому зазначив, що викрадення відбулося набагато раніше.