Так, Санду збирається подавати в суд на депутатів Партії соціалістів Адріана Лебединського та Григорія Новака. Вони звинувачували Санду в бездіяльності щодо Чауса.

До теми Привіт Артем, – Чаус записав нове відео і адресував його дружині та Ситнику

Заява Молдови

Санду зазначила, що шкодує, що державні установи не змогли вчасно дізнатися про це захоплення і запобігти йому.

Я чула цю брехню неодноразово. Звернусь в суд, і нехай вони представлять докази, але їх не буде, оскільки я не маю до цього ніякого стосунку,

– наголосила Санду.

Звинувачення депутатів

Депутати звинуватили Службу інформації і безпеки Молдови в намірі ввести в оману членів парламентської комісії з розслідування викрадення Чауса.

Політики стверджують, що спецслужби зробили кілька спроб знищити докази щодо справи.

Викрадення Чауса: що відомо