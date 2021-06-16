Почав екссуддя Чаус розповідь зі спростування чуток про те, що телеграм-канал є фейковим. Він зазначив: коментатори висловлюють сумніви і недовіру, але він насправді живий і здоровий.

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"Ніяких городів я не мав"

Він звернувся до дружини і зазначив, що усі плани, про які вони говорили навесні, залишаються без змін. Далі він таємничо сказав, що іспити закінчаться, а академія чекає.

Чаус розповів: його справу коментує багато адвокатів, однак вони не мають до нього жодного відношення. Його інтереси в Україні захищатиме лише один захисник, який вже підтвердив свою участь у судовому процесі.

Однак його імені Чаус прямо не назвав, а натякнув дружині загадкою. "Щоб тобі було зрозуміло, цей адвокат має стосунок до мого портфелю на Печерську", – утаємничив ім'я захисника Чаус.

Надалі він заявив, що не причетний до знайдених грошей на городі, оскільки ніколи його не мав.

Ні я, ні моя родина не маємо жодних городів на території Києва та за його межами. Якими б чарівниками детективи НАБУ не були б, вони не зможуть на неіснуючому городі викопати будь-що, що мало б до мене стосунок,

– заявив Чаус.

Суддя-втікач стверджує, що нічого не зробив, що підпадало б під статті кримінального кодексу. Натомість він нібито може розповісти про злочини інших людей.

Нагадаємо, що Чаус працював суддею Дніпровського районного суду міста Києва. У 2016 році його затримали на отриманні хабаря у 150 тисяч доларів. На задньому дворі будинку виявили закопані банки з грошима.

"Ситника вивозили у ліс і наставили синці"

У 2008 році, як розповідає Чаус, між ним, Артемом Ситником та Олександром Коліщуком стався конфлікт. Через сварку Ситника вивезли у ліс, побили і вимагали повернути гроші. Як каже суддя, про ці події знають у прокуратурі Київщини.

Надалі, за словами Чауса, у 2016 році, Ситник, отримавши посаду у НАБУ "перевернув усе з ніг на голову". Він стверджує, що його з родиною зробили винним.

Наприкінці він висловив сподівання, що наступне інтерв'ю він дасть на території України.

Звернення Чауса до дружини і Ситника: дивіться відео

Зауважимо, що Микола Чаус вже не вперше записує "викривальні" відео. Уперше він опублікував у телеграмі звернення про викрадення 17 травня, а двома днями пізніше – обіцяв розповісти усім компромат на своїх викрадачів.

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