В інтерв'ю виданню Ситник розповів про 2 варіанти розвитку подій, залежно від того, де з'явиться Чаус.

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Ситник про вплив ситуації з Чаусом на Україну

Якщо Чаус з'явиться в Україні, ми повинні його затримати, виконати рішення суду про його арешт, і продовжувати розслідування. Якщо він з'явиться на території іншої країни – ми його взагалі тоді ніколи не отримаємо на території України,

– заявив голова НАБУ.

У випадку, якщо Чаус з'явиться за кордоном, вважає Ситник, питання його екстрадиції не виникне. А це не тільки підірве авторитет України в цій справі, а поставить під сумнів міжнародну співпрацю з Інтерполом.

"Тому що такі недолугі дії цих осіб – це, можливо, було умисно зроблено, аби підірвати авторитет України на міжнародній арені. Але вже ми маємо стовідсотково негативні наслідки, треба лише дочекатись, де ця людина з'явиться", – підсумував глава НАБУ.

Ситник також уточнив, що наразі розслідуванням зникнення Чауса займається Служба безпеки України, однак вона результатами своїх напрацювань не ділиться.

Історія з викраденням Миколи Чауса