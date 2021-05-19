Відеозвернення з'явилося у телеграм-каналі судді зранку 19 травня. Екссуддя залишив під ним загадковий підпис: "залишилося 10 годин".
Важливо Живий, але на себе не схожий, – дружина Чауса прокоментувала відео екссудді
Нове звернення Чауса: головне
Колишній суддя наголосив, що з'явиться в Україні вже найближчим часом і разом з адвокатами відповість на всі питання українського суспільства.
Люди, причетні до мого викрадення у 2016 році, бояться мого повернення. Вони зроблять все, щоб я замовк. А, знаючи їхні можливості, зокрема й фінансові, я переживаю за своє життя,
– сказав Чаус.
Саме тому, за його словами, він передасть друзям свої рукописи, в яких мовиться про кривдників екссудді. Чаус додав, що після цього матеріали потраплять до правоохоронців.
"Прошу правоохоронні органи України" поставитися до цих матеріалів з усією відповідальністю, попри посади, статус та прізвища, вказані мною", – підсумував екссуддя.
Чаус записав нове звернення: дивіться відео
Хто такий Микола Чаус?Це скандальний екссуддя Дніпровського районного суду міста Києва, якого у 2016 році затримали на отриманні хабаря у 150 тисяч доларів. А на задньому дворі його будинку правоохоронці знайшли закопані трилітрові банки з тисячами доларів.
Що відомо про викрадення Чауса
- Колишній суддя Чаус втік з України у Молдову ще у 2016 році. Сталося це після гучного скандалу з хабарем. Вже у 2017 році його затримали у Молдові.
- САП вимагала видати Чауса Україні для проведення досудового розслідування. Натомість сам Чаус просив права на притулок в Молдові.
- Аж раптом 3 квітня 2021 року адвокати Чауса заявили про його викрадення. Пізніше в анонімних телеграм-каналах з'явилися відеозаписи ймовірного викрадення і фото Чауса зі слідами побоїв. Поліція Молдови підтвердила викрадення.