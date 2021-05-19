Видеообращение появилось в телеграм-канале судьи утром 19 мая. Экс-судья оставил под ним загадочную подпись: "осталось 10 часов".

Важно Жив, но на себя не похож, – жена Чауса прокомментировала видео экс-судьи

Новое обращение Чауса: главное

Бывший судья подчеркнул, что появится в Украине уже в ближайшее время и вместе с адвокатами ответит на все вопросы украинского общества.

Люди, причастные к моему похищению в 2016 году, боятся моего возвращения. Они сделают все, чтобы я замолчал. А, зная их возможности, в том числе и финансовые, я переживаю за свою жизнь,

– сказал Чаус.

Именно поэтому, по его словам, он передаст друзьям свои рукописи, в которых говорится об обидчиках экс-судьи. Чаус добавил, что после этого материалы попадут к правоохранителям.

"Прошу правоохранительные органы Украины" отнестись к этим материалам со всей ответственностью, несмотря на должности, статус и фамилии, указанные мной", – подытожил экс-судья.

Чаус записал новое обращение: смотрите видео

Что известно о похищении Чауса