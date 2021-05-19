Видеообращение появилось в телеграм-канале судьи утром 19 мая. Экс-судья оставил под ним загадочную подпись: "осталось 10 часов".
Важно Жив, но на себя не похож, – жена Чауса прокомментировала видео экс-судьи
Новое обращение Чауса: главное
Бывший судья подчеркнул, что появится в Украине уже в ближайшее время и вместе с адвокатами ответит на все вопросы украинского общества.
Люди, причастные к моему похищению в 2016 году, боятся моего возвращения. Они сделают все, чтобы я замолчал. А, зная их возможности, в том числе и финансовые, я переживаю за свою жизнь,
– сказал Чаус.
Именно поэтому, по его словам, он передаст друзьям свои рукописи, в которых говорится об обидчиках экс-судьи. Чаус добавил, что после этого материалы попадут к правоохранителям.
"Прошу правоохранительные органы Украины" отнестись к этим материалам со всей ответственностью, несмотря на должности, статус и фамилии, указанные мной", – подытожил экс-судья.
Чаус записал новое обращение: смотрите видео
Кто такой Николай Чаус?Это скандальный экс-судья Днепровского районного суда города Киева, которого в 2016 году задержали на получении взятки в 150 тысяч долларов. А на заднем дворе его дома правоохранители нашли закопанные трехлитровые банки с тысячами долларов.
Что известно о похищении Чауса
- Бывший судья Чаус бежал из Украины в Молдову еще в 2016 году. Произошло это после громкого скандала со взяткой. Уже в 2017 году его задержали в Молдове.
- САП требовала выдать Чауса Украине для проведения досудебного расследования. В то же время сам Чаус просил права на убежище в Молдове.
- Вдруг 3 апреля 2021 года адвокаты Чауса заявили о его похищении. Позже в анонимных телеграм-каналах появились видеозаписи предполагаемого похищения и фото Чауса со следами побоев. Полиция Молдовы подтвердила похищение.