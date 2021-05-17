Жена Николая Чауса Светлана прокомментировала видеозапись, которую обнародовал 17 мая сам экс-судья. Женщина отметила, что на кадрах изображен мужчина, похожий на Чауса.

Жена экс-судьи призналась, что ее мужа похитили не в апреле 2021 года, а еще в 2016 году. Именно такую ​​версию событий Чаус и озвучил в видео.

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Как на видео отреагировала жена Чауса

Светлана отметила, что за время исчезновения ее муж не давал ей никакой информации. Поэтому, этот видеоролик стал первым известием о нем за длительное время. Последний раз она видела мужа 3 апреля 2021 года. С тех пор, по ее словам, у Чауса изменились мимика и выражение лица.

Узнала (на видео – 24 канал), слава богу, что живой, но на себя не похож. Информация очень сомнительная, так как получается, что он по своей воле находился в изоляции от своей семьи и адвокатов,

– рассказала Светлана Чаус.

Заметим, что в видео Чаус обратился к своей жене и детям, извинившись за то, что им пришлось пережить. Судья многозначительно добавил, что "так нужно было сделать".

Адвокат Чауса Александр Вишневый сказал, что заявления человека на видео не являются добровольными. Семья Чауса сообщила, что мужчина на видео одет не в одежду экс-судьи, вроде общается необычно для себя, кроме того, обращается к жене не так, как обычно. Они убеждены, что судью похитили.

Что Чаус сказал в видеообращении

Мужчина заявил, что жив и чувствует себя хорошо, однако не сказал, где именно он сейчас находится. В то же время он сказал, что его похищение действительно было, но произошло оно не в 2021 году, а в 2016 году. Он подчеркнул, что вынужден скрываться, а также требовал от Украины гарантии безопасности в обмен на сотрудничество со следствием.

Мужчина добавил, что планирует появиться в Украине в ближайшее время и ответить на все вопросы, в частности правоохранителей.

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