Чаус нашелся: прокуратура Молдовы взялась изучать видео экс-судьи
Прокуратура Молдовы уже начала изучать видео, которое опубликовал 17 мая Николай Чаус. На нем экс-судья рассказал детали своего похищения и заверил, что чувствует себя хорошо.
Источник:Newsmaker
Сейчас видеозапись проверяют все органы следствия. Об этом сообщили в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
Важно Чаус неожиданно появился на видео и рассказал о своем похищении
В прокуратуре отметили, что расследование дела о похищении Чауса идет полным ходом.
Двое задержанных остаются под арестом. Как только это станет возможно, прокуратура сообщит дополнительную информацию,
– заявили правоохранители.
Что Чаус сказал в видеообращении
Бывший судья рассказал, что сейчас находится в безопасности и чувствует себя хорошо. В то же время он сказал, что его похищение действительно было, но произошло оно не в 2021 году, а в 2016 году. Он подчеркнул, что вынужден скрываться, а также требовал от Украины гарантии безопасности в обмен на сотрудничество со следствием.
Интересно Он говорит не так как всегда, – адвокат Чауса считает, что видео сняли принудительно
Чаус заявил, что его не похищали в 2021 году: смотрите видео
Заметим, что месторасположение Чауса неизвестно. Судья с 2016 года скрывался, поскольку антикоррупционные органы подозревают его во взяточничестве.
Похищение Чауса: что известно
- После громкого скандала со взяткой экс-судья сбежал из Украины. Произошло это как раз в 2016 году. А уже 3 апреля 2021 года его адвокат заявил, что судью якобы похитили.
- Позже в анонимных телеграм-каналах появились видеозаписи вероятного похищения и фото Чауса со следами побоев. Полиция Молдовы подтвердила похищение.
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