Прокуратура Молдовы уже начала изучать видео, которое опубликовал 17 мая Николай Чаус. На нем экс-судья рассказал детали своего похищения и заверил, что чувствует себя хорошо.

Сейчас видеозапись проверяют все органы следствия. Об этом сообщили в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Важно Чаус неожиданно появился на видео и рассказал о своем похищении

В прокуратуре отметили, что расследование дела о похищении Чауса идет полным ходом.

Двое задержанных остаются под арестом. Как только это станет возможно, прокуратура сообщит дополнительную информацию,

– заявили правоохранители.

Что Чаус сказал в видеообращении

Бывший судья рассказал, что сейчас находится в безопасности и чувствует себя хорошо. В то же время он сказал, что его похищение действительно было, но произошло оно не в 2021 году, а в 2016 году. Он подчеркнул, что вынужден скрываться, а также требовал от Украины гарантии безопасности в обмен на сотрудничество со следствием.

Интересно Он говорит не так как всегда, – адвокат Чауса считает, что видео сняли принудительно

Чаус заявил, что его не похищали в 2021 году: смотрите видео

Заметим, что месторасположение Чауса неизвестно. Судья с 2016 года скрывался, поскольку антикоррупционные органы подозревают его во взяточничестве.

Что известно о Николае Чаусе? Это бывший судья Днепровского районного суда города Киева, который участвовал в рассмотрении ряда скандальных дел. Сам Чаус также попал в неприятную ситуацию – в 2016 году его Это бывший судья Днепровского районного суда города Киева, который участвовал в рассмотрении ряда скандальных дел. Сам Чаус также попал в неприятную ситуацию – в 2016 году его задержали на получении взятки в 150 тысяч долларов. А на заднем дворе его дома правоохранители нашли закопанные трехлитровые банки с тысячами долларов.

Похищение Чауса: что известно