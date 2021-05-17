Он говорит не так как всегда, – адвокат Чауса считает, что видео сняли принудительно
Бывший скандальный судья Николай Чаус рассказал на видео, что с ним все хорошо и опубликовал его в своем телеграм-канале. Однако его семья и адвокат убеждены, что заявление не было добровольным.
Источник:"Украинская правда"
Нет сомнений, что на видео человек похож на Николая Чауса, однако его заявления не являются добровольными. Такое мнение высказал адвокат Александр Вишневый.
К теме Чаус неожиданно появился на видео и рассказал о своем похищении
Что рассказал адвокат
По словам Вишневого, жена Чауса уже подтверждала информацию относительно намерений экс-судьи вернуться в Украину. У адвоката есть сомнение, что этот телеграм-канал создал Чаус.
Он не умеет создавать телеграм-каналы. Он говорит не так как всегда. Мы считаем, что его заявления недобровольные,
– заявил Вишневый.
Реакция семьи Чауса на видео
Семья Чауса сообщила, что мужчина на видео одет не в одежду экс-судьи, вроде общается непривычно для себя, кроме того, обращается к жене не так как всегда. Они убеждены, что судью похитили.
Как рассказал Вишневый, Чауса "держат в изоляции от адвокатов и семьи". Адвокат считает, что в будущем судья продолжит обнародовать информацию не от себя, а надиктованную кем-то.
Чаус опубликовал видео: главное
Судья опубликовал видео на своем телеграм-канале 17 мая. В нем он пообещал разоблачить своих похитителей. Чаус заявил, что "кое-кто пытается спекулировать на его похищении".
Читайте также В Молдове задержали подозреваемого в хищении экс-судьи Чауса
Также Чаус сообщил, будто его действительно похищали, но это было в апреле 2021 года, а еще в 2016 году. Он пояснил, что после этого его постоянно запугивали, поэтому он скрывался в Молдове.
Поделиться новостью