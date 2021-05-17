Він говорить не так як завжди, – адвокат Чауса вважає, що відео зняли примусово
Колишній скандальний суддя Микола Чаус розповів на відео, що з ним все добре й опублікував його у своєму телеграм-каналі. Однак його сім'я та адвокат переконані, що заява не була добровільною.
Джерело:"Українська правда"
Немає сумнівів, що на відео людина схожа на Миколу Чауса, однак його заяви не є добровільними. Таку думку висловив адвокат Олександр Вишневий.
До теми Чаус несподівано з'явився на відео і розповів про своє викрадення
Що розповів адвокат
За словами Вишневого, дружина Чауса вже підтверджувала інформацію щодо намірів екссудді повернутись в Україну. В адвоката є сумнів, що цей телеграм-канал створив Чаус.
Він не вміє створювати телеграм-канали. Він говорить не так як завжди. Ми вважаємо, що його заяви недобровільні,
– заявив Вишневий.
Реакція сім'ї Чауса на відео
Сім'я Чауса повідомила, що чоловік на відео одягнений не в одяг екссудді, начебто спілкується незвично для себе, крім того, звертається до дружини не так як завжди. Вони переконані, що суддю викрали.
Як розповів Вишневий, Чауса "тримають в ізоляції від адвокатів та сім'ї". Адвокат вважає, що в майбутньому суддя продовжить оприлюднювати інформацію не від себе, а надиктовану кимось.
Чаус опублікував відео: головне
Суддя опублікував відео на своєму телеграм-каналі 17 травня. У ньому він пообіцяв викрити своїх викрадачів. Чаус заявив, що "дехто намагається спекулювати на його викраденні".
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Також Чаус повідомив, начебто його справді викрадали, але це було в квітні 2021 року, а ще у 2016 році. Він пояснив, що після цього його постійно залякували, тому він переховувався в Молдові.
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