У Молдові затримали одного з підозрюваних в передбачуваному викраденні колишнього судді з України Миколи Чауса. Чоловіка затримали 9 травня 2021 року.

30-річного підозрюваного перехопили під час в'їзду в країну. Про це Генпрокуратура Молдови повідомила 11 травня.

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Що відомо про затримання

Після затримання, вже 10 травня, йому висунули звинувачення в "організації та виконанні дій групи осіб, яка безпосередньо брала участь у викраденні українського екссудді".

Прокурори вимагатимуть заарештувати обвинувачуваного 11 травня. Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує від 6 до 10 років в'язниці.

Довідка. З 2017 року Чаус переховувався в Молдові, намагався отримати там притулок. Тим часом Україна вимагала його екстрадиції за звинуваченням в корупції.

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