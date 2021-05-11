В Молдове задержали подозреваемого в похищении экс-судьи Чауса
В Молдове задержали одного из подозреваемых в предполагаемом похищении бывшего судьи Николая Чауса. Мужчину задержали 9 мая 2021 года.
Источник:NewsMaker
30-летнего подозреваемого задержали во время въезда в страну. Об этом Генпрокуратура Молдовы сообщила 11 мая.
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Что известно о задержании
После задержания, уже 10 мая ему предъявили обвинение в "организации и выполнении действий группы лиц, которая непосредственно принимала участие в похищении украинского бывшего судьи".
Прокуроры потребуют арестовать обвиняемого 11 мая. Если его вину докажут в суде, ему грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.
Похищение Николая Чауса: коротко
- В Украине судью обвиняют во взяточничестве на сумму в 150 тысяч долларов. Поэтому в 2016 году он сбежал из страны.
- Адвокат Чауса заявил о похищении экс-судьи 3 апреля 2021 года.
- Позже в анонимных телеграм-каналах появились видеозаписи предполагаемого похищения и фото Чауса со следами побоев. Впоследствии полиция Молдовы подтвердила похищение.
- Президент Молдовы Майя Санду поручила Министерству внутренних дел и Службе информации и безопасности выяснить детали.
- В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не причастна к похищению Чауса. По данным СМИ, преступление могла совершить украинская разведка.
- Кроме того, молдавские правоохранители установили, что похитители бывшего судьи общались на украинском, а затем пересекли границу с Украиной.
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