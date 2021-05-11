В Молдове задержали одного из подозреваемых в предполагаемом похищении бывшего судьи Николая Чауса. Мужчину задержали 9 мая 2021 года.

30-летнего подозреваемого задержали во время въезда в страну. Об этом Генпрокуратура Молдовы сообщила 11 мая.

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Что известно о задержании

После задержания, уже 10 мая ему предъявили обвинение в "организации и выполнении действий группы лиц, которая непосредственно принимала участие в похищении украинского бывшего судьи".

Прокуроры потребуют арестовать обвиняемого 11 мая. Если его вину докажут в суде, ему грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.

Справка. С 2017 года Чаус скрывался в Молдове, пытался получить здесь убежище, а Украина требовала его экстрадиции по обвинению в коррупции.

Похищение Николая Чауса: коротко