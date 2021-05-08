Похищение экс-судьи Чауса: инцидентом заинтересовалась СБУ
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за исчезновения в Молдове бывшего украинского судьи Николая Чауса. Его в центре молдавской столицы Кишинева группа вооруженных мужчин похитила 3 апреля.
Источник:"Громадське"
О возбуждении дела сообщили адвокат Александр Вишневый и жена Чауса – Светлана. Последняя ранее обращалась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.
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Детали от адвоката Чауса
Юрист отметил, что сейчас подробностей не знает. В частности, не может сказать, по каким статьям открыли уголовное производство. Но пообещал об этом узнать позже.
Со мной консультируется мать Николая Чауса, которую 7 мая допрашивали работники СБУ и я общался со следователем. Но касаемо статей информации пока не имею,
– подчеркнул Вишневый.
Он добавил, что заявление о преступлении подали еще 12 апреля. Правда, к этому времени производство не открывали.
Кроме того, Светлана Чаус утверждает, что ее пропавший муж не собирался уклоняться от правосудия. А ожидал решения, чтобы вернуться в Украину в соответствии с процедурой.
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Похищение Николая Чауса: главное
- В Украине судью обвиняют во взяточничестве на сумму в 150 тысяч долларов. Поэтому в 2016 году он бежал из страны.
- В апреле 2021 года адвокат Чауса заявил о похищении экс-судьи. Впоследствии, полиция Молдовы подтвердила этот факт.
- Президент Молдавии Майя Санду поручила Министерству внутренних дел и Службе информации и безопасности в кратчайшие сроки выяснить детали.
- В то же время, глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Украина непричастна к похищению Чауса.
- По данным СМИ, преступление могла совершить украинская разведка.
- Кроме того, молдавские правоохранители установили, что похитители экс-судьи общались на украинском, а после похищения пересекли границу с Украиной.
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