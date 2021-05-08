Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за исчезновения в Молдове бывшего украинского судьи Николая Чауса. Его в центре молдавской столицы Кишинева группа вооруженных мужчин похитила 3 апреля.

О возбуждении дела сообщили адвокат Александр Вишневый и жена Чауса – Светлана. Последняя ранее обращалась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.

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Детали от адвоката Чауса

Юрист отметил, что сейчас подробностей не знает. В частности, не может сказать, по каким статьям открыли уголовное производство. Но пообещал об этом узнать позже.

Со мной консультируется мать Николая Чауса, которую 7 мая допрашивали работники СБУ и я общался со следователем. Но касаемо статей информации пока не имею,

– подчеркнул Вишневый.

Он добавил, что заявление о преступлении подали еще 12 апреля. Правда, к этому времени производство не открывали.

Кроме того, Светлана Чаус утверждает, что ее пропавший муж не собирался уклоняться от правосудия. А ожидал решения, чтобы вернуться в Украину в соответствии с процедурой.

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