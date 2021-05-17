Дружина Миколи Чауса Світлана прокоментувала відеозапис, який оприлюднив 17 травня сам екссуддя. Жінка зазначила, що на кадрах зображений чоловік, який схожий на Чауса.

Дружина екссудді зізналася, що її чоловіка викрали не у квітні 2021 року, а ще у 2016 році. Саме таку версію подій Чаус і озвучив у відео.

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Як на відео відреагувала дружина Чауса

Пані Світлана наголосила, що за час зникнення її чоловік не надавав їй ніякої інформації. Тож, цей відеоролик став першою звісткою про нього за тривалий час. Востаннє вона бачила чоловіка 3 квітня 2021. Відтоді, за її словами, у Чауса змінилася міміка і вираз обличчя.

Впізнала (на відео – 24 канал), слава богу, що живий, але на себе не схожий. Інформація дуже сумнівна, тому що виходить, що він по своїй волі перебував в ізоляції від своєї сім'ї та адвокатів,

– розповіла Світлана Чаус.

Зауважимо, що у відео Чаус звернувся до своєї дружини та дітей, вибачившись за те, що їм довелося пережити. Суддя багатозначно додав, що "так потрібно було зробити".

Адвокат Чауса Олександр Вишневий заявив, що заяви людини на відео не є добровільними. Сім'я Чауса повідомила, що чоловік на відео одягнений не в одяг екссудді, начебто спілкується незвично для себе, крім того, звертається до дружини не так, як завжди. Вони переконані, що суддю викрали.

Що Чаус сказав у відеозверненні

Чоловік заявив, що живий і почувається добре, однак не сказав, де саме він зараз перебуває. Водночас він сказав, що його викрадення дійсно було, але сталося воно не у 2021 році, а у 2016 році. Він підкреслив, що змушений переховуватися, а також вимагав від України гарантії безпеки в обмін на співпрацю зі слідством.

Чоловік додав, що планує з'явитися в Україні найближчим часом і відповісти на всі питання, зокрема правоохоронців.

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