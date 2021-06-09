В интервью изданию Сытник рассказал о 2 вариантах развития событий, в зависимости от того, где появится Чаус.

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Сытник о влиянии ситуации с Чаусом на Украину

Если Чаус появится в Украине, мы должны его задержать, выполнить решение суда о его аресте, и продолжать расследование. Если он появится на территории другой страны – мы его вообще тогда никогда не получим на территории Украины,

– заявил председатель НАБУ.

В случае, если Чаус появится за рубежом, считает Сытник, вопрос его экстрадиции не возникнет. А это не только подорвет авторитет Украины в этом деле, а поставит под сомнение международное сотрудничество с Интерполом.

"Потому что такие нелепые действия этих людей – это, возможно, было умышленно сделано, чтобы подорвать авторитет Украины на международной арене. Но уже мы получили полностью негативные последствия, надо только дождаться, где этот человек появится", – подытожил глава НАБУ.

Сытник также уточнил, что расследованием исчезновения Чауса занимается Служба безопасности Украины, однако она результатами своих наработок не делится.

История с похищением Николая Чауса