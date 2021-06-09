В интервью изданию Сытник рассказал о 2 вариантах развития событий, в зависимости от того, где появится Чаус.
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Сытник о влиянии ситуации с Чаусом на Украину
Если Чаус появится в Украине, мы должны его задержать, выполнить решение суда о его аресте, и продолжать расследование. Если он появится на территории другой страны – мы его вообще тогда никогда не получим на территории Украины,
– заявил председатель НАБУ.
В случае, если Чаус появится за рубежом, считает Сытник, вопрос его экстрадиции не возникнет. А это не только подорвет авторитет Украины в этом деле, а поставит под сомнение международное сотрудничество с Интерполом.
"Потому что такие нелепые действия этих людей – это, возможно, было умышленно сделано, чтобы подорвать авторитет Украины на международной арене. Но уже мы получили полностью негативные последствия, надо только дождаться, где этот человек появится", – подытожил глава НАБУ.
Сытник также уточнил, что расследованием исчезновения Чауса занимается Служба безопасности Украины, однако она результатами своих наработок не делится.
История с похищением Николая Чауса
- Чаус работал судьей Днепровского районного суда города Киева.
- Его в 2016 году задержали на получении взятки в 150 тысяч долларов, на заднем дворе дома обнаружили закопанные банки с деньгами. После этого Чаус убежал в Молдову.
- В апреле 2021 года появилась информация, что экс-судбю якобы похитили.
- Однако в мае Чаус записал видеообращение, в котором отметил, что похищение произошло гораздо раньше.
- В следующих видео он заявил о намерении вернуться в Украину.