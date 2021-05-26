Национальное антикоррупционное бюро убеждает, что процедура экстрадиции продолжается, поэтому решение Интерпола не повлияет на следствие. О прекращении розыска свидетельствуют документы, оказавшиеся у журналистов.
К теме Осталось 10 часов, – экс-судья Чаус записал новое видеообращение
Почему Чауса сняли с розыска
В апреле 2021 года Комиссия по контролю файлов Интерпола удалила так называемую "красную карточку" в отношении Чауса. Таким образом его сняли с международного розыска.
Все из-за проверки жалобы Чауса. Установили, что якобы размещение информации об украинском экс-судье в информационной системе Интерпола не соответствовало их правилам. В Интерполе 7 мая подтвердили удаление данных о Чаусе.
Комиссия Интерпола, рассматривая жалобу Чауса, отметила, что основанием для объявления экс-судьи в международный розыск было ненадлежащее судебное решение. Якобы НАБУ предоставило не постановление об аресте Чауса, а о его принудительном приводе, срок действия которого ограничен – 6 месяцев.
Кстати, экс-судью объявили в международный розыск в ноябре 2016 года, когда он бежал из Украины.
Как это повлияет на следствие
В НАБУ заверили, что решение Интерпола не повлияет на официальное следствие.
Процедура экстрадиции в Республике Молдова продолжается и никоим образом не зависит от факта пребывания подозреваемого в международном розыске, – отметили в бюро.
Недавний инцидент с "похищением" Чауса: что известно
- Чауса якобы похитили в Молдове в апреле 2021 года.
- Уже 17 мая экс-судья записал видеообращение и заявил, что с ним все хорошо.
- Однако не рассказал, где находится и пообещал разоблачить своих обидчиков. В том же обращении Чаус заверил, что его похитили еще в 2016 году, а не недавно.
- 19 мая Чаус опубликовал новое видео, где сказал, что собирается вернуться в Украину. Он даже пригрозил компроматом на своих похитителей.