Про причетність до викрадення українських державних структур заявив генеральний прокурор Молдови Александр Стояногло.
До слова Викрадений суддя Чаус перебуває під контролем розвідки Міноборони, – Бутусов
Ми встановили людей, які брали участь у викраденні й причетні до держслужб України. Загалом ми закінчили розслідування,
– заявив прокурор.
Він підкреслив, що Молдова вже надіслала в українські служби цілу низку запитів щодо співпраці. Наразі правоохоронці сусідньої держави очікують відповіді.
"Наше завдання – встановити осіб, які приїхали з України й проводили відповідні операції тут, у Республіці Молдова", – резюмував Александр Стояногло.
Коротко про викрадення екссуді Чауса:
- 3 квітня адвокат Миколи Чауса повідомив, що його підзахисного викрали невідомі. Сталося це у центрі Кишинева. Інцидент навіть потрапив на відео.
- Українське МЗС заявило, що Україна не причетна до викрадення екссудді Миколи Чауса у Молдові. Водночас журналісти-розслідувачі "Слідство.Інфо" та RISE Moldova отримали копії паспортів 10 українців, яких молдовські правоохоронці перевіряли у справі щодо зникнення Чауса.
- 9 травня 2021 року у Молдові затримали одного з підозрюваних у викраденні колишнього українського судді.