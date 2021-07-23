Про причетність до викрадення українських державних структур заявив генеральний прокурор Молдови Александр Стояногло.

До слова Викрадений суддя Чаус перебуває під контролем розвідки Міноборони, – Бутусов

Ми встановили людей, які брали участь у викраденні й причетні до держслужб України. Загалом ми закінчили розслідування,

– заявив прокурор.

Він підкреслив, що Молдова вже надіслала в українські служби цілу низку запитів щодо співпраці. Наразі правоохоронці сусідньої держави очікують відповіді.

"Наше завдання – встановити осіб, які приїхали з України й проводили відповідні операції тут, у Республіці Молдова", – резюмував Александр Стояногло.

Коротко про викрадення екссуді Чауса: