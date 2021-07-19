Журналіст Юрій Бутусов зазначив, що за кілька місяців після викрадення Чауса не передали до Національного антикорупційного бюро. При цьому суддя публікує в мережі відеозвернення та не контактує з детективами.
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Чаус може дати певні свідчення
Детективи НАБУ вже 3 місяці шукають Чауса в Україні. Подали запит до ГУР з проханням надати інформацію про дії співробітників, які фігурують в молдавській справі про викрадення судді.
Бутусов каже, що суддю Чауса не видають НАБУ, бо він може дати певні свідчення. Наприклад, про те, як він під час каденції Порошенка втік закордон, а також і про те, як його викрали з Молдови вже під час президентства Володимира Зеленського.
За даними наших джерел, Чаус перебуває під контролем ГУР МО. Вся ця операція керується, звичайно, Офісом Президента,
– написав Бутусов.
Влада хоче забрати справу в НАБУ, – Бутусов
Журналіст вважає, що влада намагається забрати справу Чауса у НАБУ та передати її СБУ. Останню службу Бутусов описує як підконтрольну Зеленському.
Тому Чауса начебто можуть невдовзі "затримати блія кордону України" з матеріалами, що дозволять відкрити проти нього справу про шпигунство. Такі речі має розслідувати контррозвідка СБУ.
Що відомо про викрадення Чауса
- Чаус працював суддею Дніпровського районного суду Києва.
- У 2016 році його затримали на отриманні хабаря у 150 тисяч доларів. Після цього він втік до Молдови.
- У квітні 2021 року з'явилася інформація, що екссуддю нібито викрали.
- У травні Чаус записав відеозвернення, у якому зазначив, що викрали його буцімто раніше.
- Згодом суддя-втікач оприлюднив звернення, у якому звинуватив НАБУ в упередженому ставленні.
- Відомство зазначило, що Чаус таким чином намагається незаконно змінити підслідність розслідування його справи про хабар.