У НАБУ оприлюднили коментар на нове відео Миколи Чауса. Керівник відомства Артем Ситник зазначив, що сказане суддею-втікачем – брехня.

Нагадаємо Чаус записав нове відео і адресував його дружині та Ситнику

Чаус хоче змінити підслідність справи про хабар

В антикорупційному бюро нагадали: суддю підозрюють в отриманні хабаря і досі розшукують. Відомству достеменно невідомо, де перебуває екссуддя Дніпровського райсуду Києва.

Як заявив очільник НАБУ Артем Ситник, те, що Чаус розповів у відео 16 червня – брехня. Ймовірно, він хоче змінити підслідність справи, стверджуючи, що НАБУ ставиться до нього упереджено, а Артем Ситник має особистий конфлікт.

Керівник бюро спростував сказане Чаусом про їхню сварку, яка начебто відбулася у 2008 році.

Я особисто не знайомий з Миколою Чаусом, оприлюднена ним інформація щодо мене є повністю неправдивою,

– зазначив Артем Ситник.

Зверніть увагу! Микола Чаус працював суддею Дніпровського районного суду у Києві. У 2016 році його затримали на отриманні хабаря у 150 тисяч доларів. На задньому дворі його будинку виявили закопані банки з грошима. Після оголошення підозри Чаус втік у Молдову, де просив політичного притулку.

Що наговорив Микола Чаус у новому відео