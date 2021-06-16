В НАБУ обнародовали комментарий на новое видео Николая Чауса. Руководитель ведомства Артем Сытник отметил, что сказанное судьей-беглецом – ложь.

Напомним Чаус записал новое видео и адресовал его жене и Сытнику

Чаус хочет изменить подследственность дела о взятке

В антикоррупционном бюро напомнили: судью подозревают в получении взятки и до сих пор ищут. Ведомству неизвестно, где находится экс-судья Днепровского райсуда Киева.

Как заявил глава НАБУ Артем Сытник, то, что Чаус рассказал в видео 16 июня – ложь. Вероятно, он хочет изменить подследственность дела, утверждая, что НАБУ относится к нему предвзято, а у Артема Сытника есть личный конфликт.

Руководитель бюро опроверг сказанное Чаусом об их ссоре, которая якобы состоялась в 2008 году.

Я лично не знаком с Николаем Чаусом, обнародованная им информация в отношении меня полностью ложная,

– отметил Артем Сытник.

Обратите внимание! Николай Чаус работал судьей Днепровского районного суда в Киеве. В 2016 году его задержали на получении взятки в 150 тысяч долларов. На заднем дворе его дома обнаружили закопанные банки с деньгами. После объявления подозрения Чаус сбежал в Молдавию, где просил политического убежища.

Что наговорил Николай Чаус в новом видео