О том, что Зеленский виделся с Чаусом, бывший глава Офиса генпрокурора рассказал в эфире одного из телеканалов.

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Возможная встреча президента с Чаусом

По некоторой информации он (Зеленский – 24 канал) уже дважды встречался лично с Чаусом. Эта информация нуждается в проверке, но она появилась совсем недавно,

– отметил Рябошапка.

В то же время пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров опроверг это, заявив, что Зеленский не встречался с судьей Чаусом.

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