О том, что Зеленский виделся с Чаусом, бывший глава Офиса генпрокурора рассказал в эфире одного из телеканалов.
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Возможная встреча президента с Чаусом
По некоторой информации он (Зеленский – 24 канал) уже дважды встречался лично с Чаусом. Эта информация нуждается в проверке, но она появилась совсем недавно,
– отметил Рябошапка.
В то же время пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров опроверг это, заявив, что Зеленский не встречался с судьей Чаусом.
Николай Чаус: что о нем известно
- Это бывший судья Днепровского районного суда Киева, который участвовал в рассмотрении ряда скандальных дел. В 2016 году его задержали на получении взятки в 150 тысяч долларов. А на заднем дворе его дома правоохранители нашли закопанные трехлитровые банки с тысячами долларов.
- Арестовать Чауса сразу не смогли из-за отсутствия разрешения Верховной Рады. Пока его получали, судья успел бежать из страны. Он въехал в Молдову нелегально и подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Ответ страна предоставила в марте 2021 года, отказав Чаусу.
- 3 апреля появилась информация, что Чауса якобы похитили в центре Кишинева неизвестные. После чего он записывал видеообращение, где заявил, что его "никто не похищал, и он находится в безопасности".
- А 30 июля экс-судья пришел в здание сельского совета в Винницкой области. В НАБУ заявили, что правоохранители, которые задержали судью Чауса, не выходят на связь с детективами. После этого детективам пришлось устроить погоню за авто СБУ, в котором должен был быть Чаус. Однако догнать машину им не удалось.
- Впоследствии в СБУ заявили, что не "похищали" экс-судью, а "он сам попросил о помощи".