Об этом в эфире программы "Между прочим" на 24 канале рассказал главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Он отметил, что сначала Чауса 4 месяца незаконно удерживали и не выдавали НАБУ.

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Резонансное дело Чауса сознательно тормозят

Сейчас, когда скандального экс-судью якобы разоблачили, то его похитила Служба безопасности Украины и незаконно не отдает детективам Национального антикоррупционного бюро, сказал журналист.

5 дней не выполняется решение украинского суда. Это новое преступление, то есть они сознательно тормозят резонансное коррупционное дело,

– отметил Юрий Бутусов.

Он добавил, что сейчас ситуация выглядит, будто пытаются сказать, что "его надо судить не за взятку в 150 тысяч долларов, а за незаконное пересечение государственной границы" и удерживать под охраной СБУ. То есть, вероятнее всего, на домашнем аресте.

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"Рационального объяснения нету. Детективы НАБУ, у которых было это дело, были просто возмущены. А сейчас, после этого цирка, когда СБУ не выдает преступника и нарушает закон, нет предела возмущению людей, которые видят пренебрежение законом", – сказал Бутусов.

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