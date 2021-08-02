Внезапно через 5 месяцев горе-судья появился в селе в Винницкой области почти голый со смиренным взглядом. Впрочем, это еще не конец, оттуда его забрали работники СБУ. За ними гнались представители НАБУ, ведь именно они занимаются делом Чауса еще с 2017 года.
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Далее все как в фильмах – Служба безопасности автобусом перекрыла путь Национальному антикоррупционному бюро. Им удается бежать в здание СБУ, куда наотрез не пускали НАБУ.
Чаус якобы может стать "ценным свидетелем"
Так почему Чаус так нужен СБУ? Здесь интересная история – Николай Чаус еще несколько месяцев назад анонсировал, что скоро "заговорит".
По информации редактора "Цензор.НЕТ", из Молдовы Чауса похитили с согласия людей в высших властных кабинетах. Все якобы для того, чтобы использовать судью как "ценного свидетеля" в обмен на прощение взяточнику уголовных грехов. Для этого дело от НАБУ должны передать в СБУ.
"Он (Чаус 24 канал) хочет отбиться от производства НАБУ в коррупции. Его взяли при получении взятки 150 тысяч долларов. Сейчас он хочет от этого отбиться, он пытается быть полезным новой власти", – считает главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
Что Чаус может рассказать о Порошенко: смотрите видео
В документах о похищении фигурируют люди Порошенко
Чаус может быть свидетелем против Петра Порошенко. "Следствие.Инфо" опубликовало документ, которого нет в реестре судебных решений. Это решение о проведении следственных действий, где указаны лица, которые могут быть причастны к бегству Чауса в Молдову. Среди них:
- бывшие сотрудники Службы безопасности президента Петра Порошенко, в частности, начальник службы Юрий Федоров;
- близкий к Порошенко экс-нардеп Александр Грановский, которого называли "смотрящим" за судами;
- Андрей Смирнов, который сейчас занимает должность заместителя председателя Офиса Президента.
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Журналист Сергей Лещенко отметил, что именно Порошенко причастен к побегу Чауса из Украины.
"Его сопровождали к государственной границе, помогали переходить государственную границу сотрудники спецслужб, которые выполняли указание людей, которые могли такие указания давать. Это мог быть или Порошенко, или кто-то из его ближайшего окружения", – сказал Лещенко.
Чаус может рассказать о деле Корбана
Пока сложно сказать, что именно о Порошенко может рассказать Чаус. Говориться может о процессе над Геннадием Корбаном, у которого был конфликт с пятым президентом. Тогда решение об аресте бизнесмена принимал как раз экс-судья Чаус.
"Услугами" Чауса пользовалась предыдущая власть и тогда, когда принимали решение в пользу соратников Януковича. Например, отменили розыск бизнесмена Юрия Иванющенко.
Обратите внимание Чаус имеет статусы и подозреваемого, и потерпевшего, – адвокат
"Что и кто на него влиял, непонятно. Но понятно, что так нынешняя команда пытается догнать Порошенко лично и якобы Порошенко влиял на Чауса в каком-то из дел. Возможно, это было и дело Корбана", – предположил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.
Похоже на то, что соответствующий сценарий вполне реалистичен. Что цель – расследование преступлений или политические разборки, станет очевидно в ближайшие дни. Вскоре Высший антикорсуд по требованию НАБУ должен выбирать Чаусу меру пресечения, если Офис генпрокурора не отберет дело в НАБУ и не передаст его в СБУ.