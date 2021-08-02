Внезапно через 5 месяцев горе-судья появился в селе в Винницкой области почти голый со смиренным взглядом. Впрочем, это еще не конец, оттуда его забрали работники СБУ. За ними гнались представители НАБУ, ведь именно они занимаются делом Чауса еще с 2017 года.

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Далее все как в фильмах – Служба безопасности автобусом перекрыла путь Национальному антикоррупционному бюро. Им удается бежать в здание СБУ, куда наотрез не пускали НАБУ.

Чаус якобы может стать "ценным свидетелем"

Так почему Чаус так нужен СБУ? Здесь интересная история – Николай Чаус еще несколько месяцев назад анонсировал, что скоро "заговорит".

По информации редактора "Цензор.НЕТ", из Молдовы Чауса похитили с согласия людей в высших властных кабинетах. Все якобы для того, чтобы использовать судью как "ценного свидетеля" в обмен на прощение взяточнику уголовных грехов. Для этого дело от НАБУ должны передать в СБУ.

"Он (Чаус 24 канал) хочет отбиться от производства НАБУ в коррупции. Его взяли при получении взятки 150 тысяч долларов. Сейчас он хочет от этого отбиться, он пытается быть полезным новой власти", – считает главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Что Чаус может рассказать о Порошенко: смотрите видео

В документах о похищении фигурируют люди Порошенко

Чаус может быть свидетелем против Петра Порошенко. "Следствие.Инфо" опубликовало документ, которого нет в реестре судебных решений. Это решение о проведении следственных действий, где указаны лица, которые могут быть причастны к бегству Чауса в Молдову. Среди них:

бывшие сотрудники Службы безопасности президента Петра Порошенко, в частности, начальник службы Юрий Федоров;

близкий к Порошенко экс-нардеп Александр Грановский, которого называли "смотрящим" за судами;

Андрей Смирнов, который сейчас занимает должность заместителя председателя Офиса Президента.

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Журналист Сергей Лещенко отметил, что именно Порошенко причастен к побегу Чауса из Украины.

"Его сопровождали к государственной границе, помогали переходить государственную границу сотрудники спецслужб, которые выполняли указание людей, которые могли такие указания давать. Это мог быть или Порошенко, или кто-то из его ближайшего окружения", – сказал Лещенко.

Чаус может рассказать о деле Корбана

Пока сложно сказать, что именно о Порошенко может рассказать Чаус. Говориться может о процессе над Геннадием Корбаном, у которого был конфликт с пятым президентом. Тогда решение об аресте бизнесмена принимал как раз экс-судья Чаус.

"Услугами" Чауса пользовалась предыдущая власть и тогда, когда принимали решение в пользу соратников Януковича. Например, отменили розыск бизнесмена Юрия Иванющенко.

Обратите внимание Чаус имеет статусы и подозреваемого, и потерпевшего, – адвокат

"Что и кто на него влиял, непонятно. Но понятно, что так нынешняя команда пытается догнать Порошенко лично и якобы Порошенко влиял на Чауса в каком-то из дел. Возможно, это было и дело Корбана", – предположил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

Похоже на то, что соответствующий сценарий вполне реалистичен. Что цель – расследование преступлений или политические разборки, станет очевидно в ближайшие дни. Вскоре Высший антикорсуд по требованию НАБУ должен выбирать Чаусу меру пресечения, если Офис генпрокурора не отберет дело в НАБУ и не передаст его в СБУ.