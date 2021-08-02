Раптом через 5 місяців горе-суддя з'явився в селі на Вінниччині майже голий зі смиренним поглядом. Втім це ще не кінець, звідти його забрали працівники СБУ. За ними гналися представники НАБУ, адже саме вони займаються справою Чауса ще з 2017 року.

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Далі все як у фільмах – Служба безпеки автобусом перекрила шлях Національному антикорупційному бюро. Їм вдається втекти в будівлю СБУ, куди навідріз не пускали НАБУ.

Чаус нібито може стати "цінним свідком"

Тож чому Чаус так потрібний СБУ, тут цікава історія – Микола Чаус ще декілька місяців тому анонсував, що скоро "заговорить".

За інформацією редактора "Цензор.НЕТ", з Молдови Чауса викрали з відома людей у найвищих владних кабінетах. Все нібито для того, щоб використати суддю як "цінного свідка" в обмін на пробачення хабарнику кримінальних гріхів. Для цього справу від НАБУ мають передати в СБУ.

"Він (Чаус 24 канал) хоче відбитися від провадження НАБУ в корупції. Його взяли при отриманні хабаря 150 тисяч доларів. Зараз він хоче від цього відбитися, він намагається бути корисним новій владі", – вважає головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Що Чаус може розповісти про Порошенка: дивіться відео

В документах про викрадення фігурують люди Порошенка

Чаус може бути свідком проти Петра Порошенка. "Слідство.Інфо" опублікувало документ, якого немає в реєстрі судових рішень. Це ухвала щодо проведення слідчих дій, де вказані особи, котрі можуть бути причетні до втечі Чауса в Молдову, серед них:

колишній співробітники Служби безпеки президента Петра Порошенка, зокрема, начальник служби Юрій Федоров;

близький до Порошенка екснардеп Олександр Грановський, якого називали "смотрящім" за судами;

Андрій Смирнов, який наразі обіймає посаду заступника голови Офісу Президента.

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Журналіст Сергій Лещенко зазначив, що саме Порошенко доклався до втечі Чауса з України.

"Його супроводжували до державного кордону, допомагали переходити державний кордон, співробітники спецслужб, які виконували вказівку людей, які мали можливість такі вказівки давати. Це міг бути або Порошенко, або хтось з його найближчого оточення", – сказав Лещенко.

Чаус може розповісти про справу Корбана

Поки складно сказати, що саме про Порошенка може розповісти Чаус. Мовитись може про судовий процес над Геннадій Корбаном, в якого був конфлікт з п'ятим президентом. Тоді рішення про арешт бізнесмена ухвалював якраз екссуддя Чаус.

"Послугами" Чауса користувалася попередня влада і тоді, коли ухвалювали рішення на користь соратників Януковича. Наприклад, скасували розшук бізнесмена Юрія Іванющенка.

Зверніть увагу Чаус має статуси і підозрюваного, і потерпілого, – адвокат

"Що і хто на нього впливав, незрозуміло. Але зрозуміло, що так теперішня команда намагається догнати Порошенка особисто і нібито Порошенко впливав на Чауса в якійсь зі справ. Можливо, це була й справа Корбана", – припустив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

Схоже на те, що відповідний сценарій цілком реалістичний. Що на меті – розслідування злочинів чи політичні розбірки, стане очевидно найближчими днями. Невдовзі Вищий антикорсуд на вимогу НАБУ має обирати Чаусу запобіжний захід, якщо Офіс генпрокурора не відбере справу у НАБУ і не передасть її до СБУ.