СБУ нібито про все знала

Чаус буцімто сказав поліції, що хоче поїхати в столичну СБУ разом з працівниками спецслужби. Після цього "за власним бажанням" він сів у автомобіль співробітників районного відділу СБУ.

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Їхав екссуддя не лише автівкою (з Вінниччини до Києва – 24 канал). СБУ, ймовірно, була готова до "знайдення", і на Чауса чекав спеціальний транспорт. Під Київ його доставляли гелікоптером,

– мовиться у повідомленні.

У сільраді на Вінниччині Чаус сказав, що його викрали "невідомі особи". Однак під час спілкування з правоохоронцями він відмовився писати заяву. До речі, "видимих тілесних ушкоджень" на екссудді не зафіксували.

Що відомо про пригоди Чауса