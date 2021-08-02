СБУ нібито про все знала
Чаус буцімто сказав поліції, що хоче поїхати в столичну СБУ разом з працівниками спецслужби. Після цього "за власним бажанням" він сів у автомобіль співробітників районного відділу СБУ.
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Їхав екссуддя не лише автівкою (з Вінниччини до Києва – 24 канал). СБУ, ймовірно, була готова до "знайдення", і на Чауса чекав спеціальний транспорт. Під Київ його доставляли гелікоптером,
– мовиться у повідомленні.
У сільраді на Вінниччині Чаус сказав, що його викрали "невідомі особи". Однак під час спілкування з правоохоронцями він відмовився писати заяву. До речі, "видимих тілесних ушкоджень" на екссудді не зафіксували.
Що відомо про пригоди Чауса
- В Україні колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва підозрюють у хабарництві на суму 150 тисяч доларів. Гроші правоохоронці знайшли у скляних банках, заритих на подвір'ї Чауса.
- Аби втекти від правосуддя служитель Феміди виїхав у Молдову. Однак весною 2021 року стало відомо, що Чауса викрили у центрі Кишинева.
- Згодом чоловік записав відео на якому заявив нібито його викрали вже багато років тому, а відтоді постійно залякували.
- 30 липня Чауса в одних шортах виявили у селі на Вінниччині. Коли СБУ везла екссуддю до Києва, працівники Національного антикорупційного бюро намагалися перехопити автомобіль.