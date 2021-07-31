Екссуддя був вбраний лише у шорти. Окрім того, на голові Чауса була темна пов'язка. Місцева жителька навіть припустила, що у чоловіка хтось помер.

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Екссуддя виглядав дивно. Місцеві жителі розуміли, що це – не їхній односелець, тому підійшли до чоловіка і запитали, чи не потрібна допомога. Чауса не впізнав ніхто.

А тоді я вже по телевізору вчора побачила. Кажу: "О, а ми цього чоловіка і бачили". Каже, що чоловік його запитав: "Що ви тут робите?", а він каже: "А я суддя",

– розповіла одна з місцевих жительок.

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